Après l'expulsion de Goncalves, le Stade Lavallois retient son souffle

Invité du 100% Stade Lavallois Le Débrief' lundi soir sur France Bleu Mayenne, Olivier Frapolli l'entraîneur du club mayennais est revenu sur l'exclusion de Bryan Goncalves dimanche, lors du 6e tour de la coupe de France contre Vertou (2-1).

Pas de coup de pied, "c'est très clair"

Le défenseur central a reçu un carton rouge à l'heure de jeu, après une altercation avec un joueur de l'USSA Vertou, mais les versions divergent sur ce qui s'est vraiment passé. "Le motif pour lequel le rouge est adressé est totalement injustifiée. C'était un peu mon avis au départ et en revoyant les images je ne comprends pas" explique Olivier Frapolli.

"On ne comprend pas forcément l'explication qui a été faite aux joueurs sur ce carton rouge. On reproche à Bryan un coup de pied sur le joueur au sol. L'arbitre à la fin du match, lui dit encore qu'il expulse pour un coup de pied alors qu'à la vidéo il n'y a pas du tout de coup de pied. C'est très, très clair. Il y a une commission de discipline jeudi. On va voir avec le club ce qu'on peut faire avec nos images. Annuler le rouge ce n'est pas possible mais essayer de réduire au maximum la sanction" poursuit l'entraîneur.

"_Ce qui est surprenant, c'est qu'il [l'arbitre, ndlr] s'appuie sur la vision de son assistant, qui est à l'opposé de l'action. Et à aucun moment, il est venu s'informer auprès de l'assistante qui était elle à quelques mètres de l'action_. Donc, peut être qu'il n'a pas eu les bonnes informations et la bonne vision" conclut Olivier Frapolli.

Goncalves, un atout majeur en défense

Jeudi la commission de discipline de la FFF statuera sur la sanction. Bryan Goncalves pourrait manquer plusieurs rencontres ce qui ne fait pas les affaires du Stade Lavallois. L'ancien du FC Versailles est un des meilleurs joueurs du club depuis le début de saison, et probablement le meilleur défenseur de l'équipe actuellement. Le joueur de 25 ans n'a manqué qu'une seule rencontre en National. Il a en revanche déjà pris cinq cartons jaunes.