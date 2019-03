Après l'incendie de ses locaux, l'Olympique de Villefontaine peut compter sur un élan de solidarité, mais...

Villefontaine, France

Il y a une semaine, à Villefontaine, l'un des 2 clubs de foot de la ville, l'Olympique de Villefontaine, voyait ses locaux détruit par un incendie. En l'occurrence, 2 bungalows qui abritaient la buvette et les bureaux de ce jeune club né en 2015 et qui compte 200 licenciés. Y étaient aussi stockés le matériel, les ballons, les maillots, etc. Depuis, dans le monde du foot, l'élan de solidarité se met en place pour faire en sorte que l'aventure ne s'arrête pas là. Rencontre avec Stéphanie Lafond, présidente, et Frédéric Lopez, vice-président.

