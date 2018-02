Quand il veut, il est un maître en langue de bois. Mais quand il a un message à faire passer, Rudi Garcia sait aussi jouer des micros, notamment pour mobiliser son effectif. Et la défaite à Braga ce jeudi (1-0) est une occasion en or de rappeler certains joueurs à l'ordre.

"On a eu 2 visages, en 1ere période on était timoré, on a manqué de détermination. ça ne m'a pas plu, notamment devant où on a perdu beaucoup de ballons.. (..) il va falloir surtout qu'on s'améliore à l'extérieur en Ligue Europa, parce que les résultats de cette saison ne me plaisent pas du tout" Rudi Garcia