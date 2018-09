Nantes, France

Après la défaite du FC Nantes à Lille (2-1) pour la sixième journée de Ligue 1, le président nantais, Waldemar Kita a répondu à Canal +. pas forcément très content des choix de son entraîneur : "Il va falloir quand même qu'on se mette d'accord. À un certain moment, les gens doivent s'adapter à certaines situations."

C'est toujours difficile quand il y a des millions sur la touche"

Ces situations, c'est le recrutement au mercato. Et notamment Anthony Limbombé, recrue la plus chère de l'histoire du club. Qui a commencé sur le banc et n'est entré qu'à la 58e minute.

Un président impatient

Le FC Nantes n'a pris que cinq points en six matchs et c'est trop peu pour Waldemar Kita : "Maintenant, il faut aller vite. On a des joueurs de qualité, on a beaucoup investi, ces joueurs doivent être sur le terrain."

Il veut aussi voir un autre système de jeu. Car les canaris ont la possession, mais n'arrivent pas à concrétiser.

Jouer à la baballe à un moment c'est bien, mais à un moment donné, il faut jouer au ballon"

_"Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même aller au but pour pouvoir marquer,_continue le président. Faire des échanges tout le temps, ce n'est pas toujours très évident. Aujourd'hui, je pense qu'on a commencé à jouer beaucoup plus vers l'avant en deuxième mi-temps. La preuve, le but qu'on marque, c'est sur trois passes depuis le milieu de terrain."

Waldemar Kita pourra proposer dès mardi prochain une composition à Miguel Cardoso, pour la réception de Nice à la Beaujoire.