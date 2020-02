Après la défaite du PSG contre le Borussia, "ils nous ont fait mal" reconnaît Marquinhos

Paris, France

Le Paris Saint-Germain se tire une balle dans le pied après la défaite en Allemagne ce mardi. Le phénomène Erling Haaland a inscrit un doublé. Neymar a égalisé à la 77e. Le Borussia est repassé devant deux minutes après.

"Ça a été un match compliqué face à une belle équipe" explique Presnel Kimpembe après la rencontre au micro de RMC Sport. "On a eu beaucoup de déchet technique en 1re et en 2e mi-temps. On n'a pas su se créer d'occasions. Après avoir égalisé, on a pris ce 2e but, ça nous a mis un coup au moral". "C'est à nous de mettre l'envie qu'il faut" conclue le défenseur.

Je n’ai pas de regrets assure Tuchel

Le défenseur Marquinhos préfère rester positif, grâce notamment à ce but à l’extérieur : "_On doit faire une bonne victoire à la maison, être agressifs, solides derrière_. C'est important de ne pas prendre de buts à la maison. Il faut mettre plus d'agressivité dans le contre pressing, ça a manqué aujourd'hui. Ce sont les petits détails qui feront la différence."

La composition parisienne a surpris, avec un 3-4-3 inédit, sans Icardi, ni Cavani. "Moi, je dois prendre des décisions avant le match. Je prends mes responsabilités, donc je n'ai pas de regrets" se défend Tuchel. "Kimpembe, Thiago et Marquinhos ont très bien joué, c'était très dur physiquement contre eux". L'entraîneur Thomas Tuchel garde espoir : "C'est un match perdu, mais ce n'est pas la fin."

Match retour le 11 mars

De son côté, le milieu de terrain du Borussia Dortmund Axel Witsel se réjouit d’une "prestation presque parfaite, c’est dommage pour le but qu’on prend. Sur l'ensemble du match, on a été beaucoup plus dangereux qu'eux."

Le Paris Saint-Germain recevra le Borussia Dortmund le 11 mars au Parc des Princes.