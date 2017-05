Aprés la déroute face au PSG, Galtier attend une réaction des Verts ce soir contre l'AS Monaco

Trois jours seulement après un cinglant 5 à 0 infligé par le PSG à Geoffroy Guichard, les stéphanois seront confrontés à la meilleure attaque d'Europe ce soir au stade Louis 2. Pour cette avant-dernier match de la saison, Christophe Galtier attend une réaction de ses hommes face aux monégasques.

Après le PSG c'est un autre adversaire de taille qui attend l'ASSE ! Les Verts, 8eme au classement vont se frotter à l'une des meilleures attaques d'Europe: Monaco possède un goal average positif de 73 buts cette saison ! En comparaison les stéphanois eux ne sont qu'à +3 ...Le déplacement s'annonce donc très périlleux ce soir sur le Rocher face à l'AS Monaco, au stade Louis 2 pour ce match en retard de la 31e journée de Ligue 1.

Le coach stéphanois estime que son équipe n'a pas montré son vrai visage lors du match perdu 5 à 0 à domicile face au PSG, même s'il reconnaît que les organismes sont fatigués et qu'une certaine démotivation a pu s'installer avec l'objectif devenu inatteignable d'une qualification en ligue Europa, mais il attend une vraie réaction de ces hommes ce soir à Monaco:

Il va falloir avoir un comportement très professionnel, j'ose espérer d'hommes. Car si on les regarde faire, si on se laisse glisser vers cette dernière semaine comme ce fut le cas dimanche dernier... Il faut finir avec dignité, fierté et honneur. Non pas pour une personne, mais pour le maillot, l'institution. On se doit donc de livrer un vrai match.