Après la gifle reçue à Strasbourg, les crocodiles ne veulent pas tendre l'autre joue face à Lille

Pas le temps de digérer pour le Nîmes Olympique. Trois jours à peine après leur naufrage 5 à 0 à Strasbourg, les crocos doivent repartir au combat. Les Nîmois accueillent Lille ce samedi soir aux Costières pour la dernière journée des matchs aller. Un rendez-vous particulièrement difficile pour les crocos, lanternes rouges du championnat face aux Nordistes, actuels 3e de ligue 1. 17 places et 24 points séparent les deux équipes au classement.

Toute la question est de savoir si les crocos sont capables de réagir après l'énorme gifle qu'ils viennent de recevoir en Alsace. Plus qu'une défaite, une déroute.. Après avoir fait illusion pendant une demi heure, les crocos ont sombré corps et bien à Strasbourg. La confirmation cruelle aussi qu'ils ont laissé leur âme au vestiaire depuis longtemps. Et après le naufrage, le recadrage du coach Jérôme Arpinon : " Ce n'est pas parce que je les recadre que je ne les aime pas, au contraire. Mais il faut qu'ils comprennent que, dans la situation où on est, il faut tout donner et dans certaines attitudes je n'ai pas vu des joueurs qui se battaient pour leur survie".

Pas question pour Jérôme Arpinon de quitter le navire

Il n'y a pas de tricheurs dans cette équipe assure le défenseur latéral Sofiane Alakouch : "Je ne pense pas qu'il y en ait qui se cachent. Sur le terrain, je ne vois personne faire semblant, tout le monde se donne à fond. C'est plus un problème de confiance en ce moment. On doit travailler sur ça et ne rien lâcher". La seule chose que les crocos aimeraient lâcher, c'est cette dernière place pour viser, dans un premier temps, celle de barragiste, leur unique objectif raisonnable pour l'instant.

Un objectif maintien que Jérôme Arpinon compte mener à bien. Après la claque reçue à Strasbourg, le coach croco se retrouve plus que jamais sous le feu des critiques. Mais pas question pour lui de quitter le navire : "Tant que j'ai la confiance des joueurs, du staff et du président, je continuerai à travailler pour ce club que j'aime. En bouleversant tout, on risquerait plus de déstabiliser que de mettre de l'ordre dans la maison. Après, c'est le président qui décide, c'est lui le patron. Mais quand j'ai discuté récemment avec lui, il m'a conforté dans ce qu'il pensait de moi, donc c'est bien".

Nîmes Olympique - Lille OSC. Coup d'envoi à 21h ce samedi soir. Une rencontre à suivre en direct et en intégralité sur France Bleu Gard Lozère avec Romain Collet-Gaudin et Patrick Champ. Rendez-vous dès 20h30 pour l'avant-match.