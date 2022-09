Après la menace de la LFP de fermer une tribune, le Stade Lavallois appelle ses supporters à "la vigilance"

Le 20 août 2022, lors de la rencontre Laval / Metz, un joueur messin a reçu un projectile à la tête en fin de match. Après enquête de la LFP, la commission de discipline a décidé la fermeture avec sursis de la tribune Crédit Mutuel. C'est-à-dire qu'au prochain incident dans le stade, la tribune sera fermée au public pour un match.

Ce vendredi après-midi, le Stade Lavallois a réagit dans un communiqué. Le club explique : "cela ne veut pas dire que la tribune sera fermée samedi 10 septembre lors du match contre Pau, mais qu’en cas de nouvel incident, la sanction sera effective et la tribune Crédit Mutuel sera amenée à être fermée."

Soutenir le Stade Lavallois dans les règles de l'art avec respect et bienveillance

Les dirigeants mayennais demandent aux supporters de rester calme : "vous savez toutes et tous les valeurs que nous portons, et vous en êtes les principaux acteurs. Nous sommes fiers de vous, fiers d’être Tango, de notre fair-play, et de notre intelligence humaine envers les équipes que nous recevons à Le Basser. Nous vous remercions de votre vigilance ce samedi, et de soutenir, comme vous le faites si bien, le Stade Lavallois dans les règles de l’art avec respect et bienveillance."

Ce samedi 10 septembre, le Stade Lavallois accueille Pau pour le compte de la 8e journée de Ligue 2.