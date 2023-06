Après la montée en Ligue 1 du HAC, le coach Luka Elsner est notre invité à 8h15, ce lundi 5 juin

Celui que supporters et joueurs ont remercié tout le weekend : l'entraîneur des Ciel et Marine, Luka Elsner, sera l'invité de la rédaction de lundi 5 juin 2023, à 8h15. L'occasion de parler de cette montée en Ligue 1 tant attendue, de la saison historique du HAC et des enjeux de la rentrée.

Luka Elsner, entraîneur du HAC, est l'invité de la rédaction ce lundi 5 juin 2023, à 8h15. L'entraîneur du HAC Luka Elsner est notre invité dans la matinale de ce lundi 5 juin 2023. Vous pourrez écouter son interview à 8h15, en direct sur France Bleu Normandie (Seine-Maritime - Eure) , fréquence 96.00. L'occasion d'aborder avec lui cette saison historique où il a coaché les Ciel et Marine et les a emmené jusqu'à la montée en Ligue 1, vendredi dernier. Quatorze ans que les supporters attendaient ça. Après un weekend à fêter cette montée - et le titre de champion de France de Ligue 2 au passage -, Luka Elsner, nommé en juin 2022 comme entraîneur des Havrais, va aussi nous parler de la suite et des enjeux de la Ligue 1.