VIDÉO - Après la qualification en Coupe de France, la galère du voyage retour pour les footballeurs d'Orléans

Orléans, France

Après leur qualification pour les quarts de finale de la Coupe de France, mardi soir à Metz (victoire 1/0), les footballeurs de l'US Orléans ont vécu un trajet retour qu'ils ne sont pas prêts d'oublier. Ils devaient le soir même rentrer en avion, affrété spécialement par le club, en moins d'une heure jusqu'à Saint-Denis-de-l'Hôtel (Loiret). Mais le vol ne s'est pas du tout déroulé comme prévu et les joueurs orléanais sont finalement arrivés à destination à 8 heures ce mercredi matin !

L'avion dérouté en pleine nuit à cause du brouillard

Le décollage a eu lieu comme prévu à Metz vers 23 heures, mais rapidement le pilote annonce qu'il "va y avoir des difficultés car le brouillard est assez épais et réduit fortement la visibilité", explique Johan Gand, journaliste de France Bleu Orléans qui se trouvait à bord. L'avion doit se poser à l'aéroport de Vatry, dans la Marne, vers minuit.

A l'aéroport de Vatry, les orléanais s'occupent en jouant au tennis-ballon

Dans cette aérogare, les dirigeants orléanais tentent d'organiser la fin du voyage. Et les joueurs, pour se défouler un peu, et encore dans l'euphorie de la qualification en quart de finale de la Coupe de France (une première depuis trente ans) improvisent une partie de tennis-ballon.

Impossible de trouver un hôtel à proximité de l'aéroport, "un peu éloigné de tout", surtout sans moyen de locomotion. L'USO décide donc d'affréter un car. Mais le temps qu'il arrive de Paris, il s'écoule encore deux heures. Un des responsables de l'aéroport de Vatry, quasi désert à cette heure-là, apporte des lits de camp, et quelques joueurs tentent de se reposer dans le hall de l'aéroport. Le car partira finalement après 4 heures du matin de la Marne, et arrivera un peu avant 8 heures à Saint-Denis de l'Hôtel, près d'Orléans. C'est ce qu'on appelle une toute petite nuit.

Un des lits de camps mis à disposition par le personnel de l'aéroport de Vatry pour les footballeurs d'Orléans © Radio France - Johan Gand

"Comme l'USO venait de se qualifier, les joueurs gardaient à peu près le sourire et relativisaient cette péripétie", indique Johan Gand. Mais il y a quand même un préjudice pour les orléanais : "cet aller-retour en avion entre Metz et Orléans avait été imaginé parce qu'il y avait peu de temps entre la Coupe mardi à Metz et le championnat de Ligue 2 vendredi à Orléans face au Havre". Résultat : la séance d'entraînement de mercredi après-midi est transformée en séance "à la carte" car "la priorité est à la récupération", indiquent les dirigeants de l'US Orléans.

Jongler entre la Coupe et le championnat

L'US Orléans, dont le principal objectif cette saison est le maintien en Ligue 2, est donc qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France de football, et connaîtra le nom de son futur adversaire ce mercredi soir vers 23 heures. Sont déjà qualifiés : Dijon, Nantes et Caen, clubs de Ligue 1. Ce mercredi se jouent les huitièmes de finale suivants : Vitré / Lyon la Duchère, FC Villefranche Beaujolais / Paris Saint-Germain, Rennes / LIlle, Guingamp / Lyon. Le quart de finale se jouera ensuite le 26 ou 27 février 2019.