Après la relégation sportive, l'ASNL vise le repêchage administratif

C'est actuellement l'option n°1 dans la tête des dirigeants de l'ASNL : le repêchage administratif du club ! Relégué en National 2 , avec le risque de perdre son statut professionnel et tout ce qui est lié comme le centre de formation, le club de foot nancéien a fait parvenir ce week-end un message à ses abonnés et ses partenaires. En résumé, l'AS Nancy Lorraine explique qu'il y a beaucoup d'incertitudes sur plusieurs pensionnaires de National, or en cas de défection d'un de ses clubs, l'ASNL peut nourrir des ambitions car avec sa 13è place, Nancy serait le premier club repêché.

Des propriétaires prêts à faire l'effort

Il faut aussi avoir la capacité de présenter des garanties financières à l'instance de contrôle des comptes et les dirigeants se disent prêts à faire l'effort. Cela peut valoir le coup car il ne passe pas un jour sans qu'un nouveau de club de National potentiellement en difficulté ne surgisse. Ce week-end, par exemple, la justice a ouvert une information judiciaire sur de possibles détournements de fonds au club de Dunkerque, promu sportivement en Ligue 2. Sedan, de son côté, en appelle aux collectivités. Versailles serait aussi en difficulté financière, ce que dément la direction. Cinq ou six clubs de National ou qui doivent descendre en National, comme Niort, seraient ainsi sur la corde raide. Ils risquent d'être retoqués par la DNCG (direction nationale de contrôle de gestion) qui contrôle les finances ou même carrément une liquidation.

Passage le 15 juin devant la DNCG

Premier repêché potentiel, l'ASNL y voit une opportunité d'empêcher le séisme que constituerait une relégation en amateur. Pour cela, l'ASNL doit donc présenter des garanties financières dès son premier passage devant la DNCG, prévu le 15 juin. Nancy doit dès la première audition montrer qu'elle a l'argent nécessaire pour rester en National. Les actionnaires semblent déterminés, selon le club, à mettre l'argent nécessaire tout de suite pour rester en troisième division car si le club nancéien n'était pas prêt, la fédération pourrait se tourner vers le candidat suivant, Bourg qui a fini 14è.

