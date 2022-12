Après la trêve, le SM Caen retrouve le championnat à Bastia mais sans son entraîneur

Ce vendredi, l'entraîneur adjoint Patrice Sauvaget a répondu aux questions des journalistes, à trois jours du déplacement en Corse pour le compte de la 16ème journée de Ligue 2. C'est lui qui a en charge actuellement l'équipe professionnelle, 5ème de Ligue 2, en l'absence de Stéphane Moulin, absent pour raisons personnelles : "on m'a demandé d'assurer l'intérim jusqu'à nouvel ordre. C'est une situation spéciale et particulière que je n'en ai pas souhaité, mais malheureusement, c'est comme ça" confie le technicien. Sur le terrain, le club vit aussi une situation particulière, ne sachant toujours pas si le match gagné 3-0 face à Vire lui permettra d'accéder aux 32èmes de finale de la Coupe de France : "c'est une situation complexe. On a répondu sur le terrain mais malheureusement on attend le verdict de la Fédération par rapport à ce match là. On va se focaliser sur Bastia." Le club aurait aligné un joueur qui n'aurait pas purgé son match de suspension chez les professionnels. Réponse en début de semaine prochaine.

Bastia, Saint-Etienne, Bordeaux et Sochaux au programme

Concernant Bastia, que le SMC affrontera lundi à 21 heures (match à suivre dès 20 heures 30 sur France Bleu), Patrice Sauvaget décrit "un adversaire coriace, surtout chez eux, même si on sait qu'on jouera à huis clos. L'équipe sur les derniers matches n'a pas été heureuse. Les Corses ont perdu deux fois à zéro contre Sochaux et Paris, ils auraient mérité mieux. On sait qu'à chaque fois, quand on joue ce genre d'adversaire, c'est toujours difficile. Mais je pense surtout qu'on doit se concentrer sur nous-mêmes." Par ailleurs, le SMC va enchaîner deux déplacements entre les fêtes avec Saint-Etienne au programme après Bastia, avant la réception de Bordeaux et un match à Sochaux en janvier : "on va avoir un calendrier assez ardu. Il va falloir être prêt, même si on a eu une préparation un peu tronquée. Avec le match remis, on n'a pas pu avoir d'adversaires d'un niveau Ligue Deux. Ce n'est pas grave mais il va falloir qu'on trouve des ressources ailleurs pour pouvoir bien passer ce match" estime Patrice Sauvaget.

Ibrahim Cissé : "à 100%" avec Malherbe, ne partira pas en janvier

Le défenseur du Stade Malherbe c'est lui aussi prêté au jeu des questions face aux journalistes. Est-ce que cette coupure d'un mois et demi en pleine saison est difficile à gérer pour un joueur ? Réponse de l'intéressé : "non, je ne pense pas parce que même si c'est inhabituel, on sait gérer. Du coup, on s'est bien reposé d'abord et après on s'est bien préparé avec le stage et les entraînements. Et là, je pense que on l'a confirmé (face à Vire), même si on les a respectés. On a mis trois buts, on n'en a pas pris. Maintenant, il faut confirmer en championnat, tout simplement."

Concernant sa situation personnelle (le joueur arrive en fin de contrat à l'issue de la saison), Ibrahim Cissé est clair : "on sait que les négociations, ça peut être long. Et comme j'ai dit, j'attends. Ca discute beaucoup avec le staff et avec le président. En tout cas, je suis bien là et mon envie n'est pas de partir quoi qu'il arrive." Avant de rajouter être sûr "à 100%" de rester en janvier à Caen.

Une bonne nouvelle pour le Stade Malherbe qui entame à Bastia une série de rencontres particulièrement délicates et qui devrait permettre de connaître rapidement la capacité du club à jouer cette saison le haut de tableau.