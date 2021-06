Patrice Garande remercié, qui pour entraîner le TFC la saison prochaine en Ligue 2 ?

Le TFC n'a pas tardé. À peine la saison terminée, le club annonce en effet que Patrice Garande ne sera plus l'entraîneur des Violets la saison prochaine. Trois jours après le barrage retour de Ligue 1 et l'échec face à Nantes, le président du Damien Comolli a en effet annoncé la fin de la collaboration de l'entraîneur avec son club ce mercredi. Il restait un an de contrat à Patrice Garande avec le TFC.

Plusieurs pistes évoquées

Plusieurs pistes circulent déjà pour remplacer Patrice Garande, qui reste tout de même sur un bilan honorable avec une troisième place de Ligue 2 cette saison.

Parmi les noms évoqués, deux reviennent en insistance. David Guion et Thierry Laurey seraient en effet parmi les mieux placés pour lui succéder sur le banc des Violets. Deux noms qui parlent à une grande partie des amateurs de football français.

Deux ex-entraîneurs de Ligue 2

Le premier cité, David Guion, était encore entraîneur du Stade de Reims la saison dernière. Assis sur le banc rémois durant quatre saisons, il aura en connu trois en Ligue 1 avec ce club. Le second, Thierry Laurey, n'est pas non plus un novice du haut niveau puisqu'il était lui-aussi sur le banc d'un club de l'élite, Strasbourg, durant cinq saisons.

Premier point commun pour ces deux entraîneurs, donc, une solide connaissance de l'élite. Le deuxième, et pas des moindres, c'est aussi une connaissance commune de la Ligue 2. Les deux coachs ont également connu l'antichambre de l'élite, et plus intéressant encore, une montée avec leurs clubs respectifs, en 2017 pour Thierry Laurey et en 2018 pour David Guion.

Deux profils qui plaisent donc à la direction du TFC. Le club devrait rapidement communiquer sur l'identité du nouvel entraîneur. À noter que d'autres noms circulent, comme Jocelyn Gouvernnec, ancien entraîneur de Guingamp et Bordeaux, ainsi que Laurent Battles, qui vient d'obtenir la montée en Ligue 1 avec Troyes.