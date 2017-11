Après le derby cauchemardesque, les autorités regrettent "La Haine"

La défaite historique 5 à 0 des Verts dimanche soir dans le derby face à Lyon passe au second plan ce lundi. Le comportement de certains supporters, sortis du kop nord pour lancer des projectiles, ainsi que le message du Kop Sud référence au film de Mathieu Kassovitz, sont pointés du doigt.

Ce lundi, les autorités réagissent après la soirée cauchemardesque vécue dans le Chaudron dimanche soir. Le préfet de la Loire Évence Richard se dit "scandalisé", le conseil d'éthique de la Fédération Française de Football incite la commission de discipline de la Ligue de Football Professionnel à ouvrir le dossier des tifos déployés dans les kops. Notamment celui faisant référence à "La Haine" de Mathieu Kassovitz, dans le kop sud.

"Ce soir, pas de cinéma, on a LA HAINE" s'est affiché en blanc sur fond noir dans la tribune Jean Snella du stade Geoffroy Guichard avant le coup d'envoi entre les deux équipes. Un message qui ne passe pas pour le conseil national d'éthique de la Fédération Française de Football. "Le CNE regrette qu'un tel message, incitant à un comportement antisportif et contraire aux valeurs du football, ait pu être affiché dans un stade" écrit le conseil dans un communiqué adressé à la presse.

Je me sens trahi (Évence Richard, préfet de la Loire)

Le préfet de la Loire Évence Richard s’est également dit "scandalisé" par les violences survenues dimanche soir. Lui non plus n’a pas du tout goûté la banderole du kop sud. Mais surtout il parle de trahison. "Depuis trois ans, ces derbies se déroulaient sans supporter de l'équipe visiteuse à Geoffroy-Guichard. J'avais été compréhensif en acceptant hier la venue de 850 supporters de l'Olympique lyonnais, croyant que tout le monde avait compris le message. Je me sens trahi", explique le représentant de l'État. Résultat, le préfet brandi la menace de sanctions à venir : "On risque de renouer avec la tradition des rencontres sans supporter visiteur".

