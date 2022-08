Après le nul face à Rodez, QRM s'attaque au Paris FC ce week-end

Après le match nul concédé le week-end dernier à Diochon face à Rodez, un concurrent direct pour le maintien, les Quevillais seront ce samedi à 19 heures sur la pelouse stade Charléty à Paris, pour affronter le Paris FC. Quatrième du dernier exercice et barragiste pour la montée en Ligue 1, le PFC fait partie des grosses écuries du championnat. L'an dernier QRM s'est incliné à deux reprises contre le club de la capitale (défaite 0-1 à domicile le 28 août 2021 et défaite 3-0 au match retour à Paris, en février dernier).

L'entraîneur de QRM, Olivier Echouafni, "a envie de poursuivre une série face à un cador du championnat" ce samedi face au PFC. © Radio France - Pierre Frasiak

Faire passer un nouveau cap à l'équipe

Pas de quoi ébranler les Normands et leur nouvel entraîneur, Olivier Echouafni, qui s'appuie sur la prestation du week-end dernier pour préparer la rencontre. "On sait qu'on doit améliorer des choses dans le jeu, explique-t-il, mais on a déjà une bonne base sur le plan défensif, c'est essentiel". L'ancien sélectionneur de l'équipe de France féminine souhaite faire passer un cap à l'équipe. Pour cela il veut s'appuyer sur une défense solide pour développer du jeu, et ne pas renouer avec les 50 buts encaissés en 2021/2022 sur la saison régulière.

On va jouer tous les matchs pour les gagner !" Olivier Echouafni, entraîneur de QRM

"On était un peu moins prêt que Rodez je pense. En début de saison une semaine de préparation en plus ça fait la différence", explique Yann Boé-Kane, milieu de terrain des rouges et jaunes et titulaire le week-end passé. Revenus plus tard de vacances suite aux matchs de barrage contre Villefranche-Beaujolais, les Normands poursuivent leur préparation. Et le début de semaine a été intense selon l'entraineur : "Il y en en qui arrivent à bien gérer cette fin de préparation, il y en a qui sont un peu dans le dur et puis il y en a qui sont déjà très biens. On sait que ça va s'équilibrer avec les entraînements et aussi avec les matchs et la compétition". QRM se déplace donc sans pression dans la capitale avec l'ambition de grapiller quelques points.

Yohann Thuram, la dernière recrue, devrait être dans le groupe pour affronter Paris. Le gardien de 33 ans, arrivé en début de semaine après deux ans à Amiens, s'est engagé pour une saison. Olivier Echouafni espère deux nouvelles recrues d'ici la fin du mercato : un défenseur central et un attaquant, pour renforcer son effectif.