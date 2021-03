Après le Stade Brestois, En Avant Guingamp décide de ne pas libérer ses internationaux

La fenêtre internationale crée la pagaille entre les clubs et les sélections nationales. En raison de la crise sanitaire, et d'un isolement prévu au retour des joueurs qui les empêcherait de jouer en club, le Stade Brestois et En Avant Guingamp refusent de libérer leurs internationaux.

La fenêtre internationale sème la zizanie dans les clubs de foot professionnels. Comme cela leur est exceptionnellement permis par la FIFA, plusieurs d'entre eux refusent de libérer leurs joueurs internationaux pour qu'ils aillent en sélection nationale en raison de la crise sanitaire. Ils devraient, à leur retour, présenter un test négatif et respecter un isolement de sept jours, comme pour tout voyageur provenant de l'extérieur de l'Union Européenne. Conséquence : ils ne seraient pas disponibles pour jouer un match de championnat début avril.

Belkebla et Mounié bloqués par Brest

Le Stade Brestois bloque ainsi Haris Belkebla et Steve Mounié qui devaient disputer des matchs éliminatoires à la Coupe d'Afrique des Nations avec l'Algérie et le Bénin, comme l'a révélé Le Télégramme ce mercredi. Le club compte sur eux pour aller à Lorient disputer le derby du 4 avril afin d'avancer vers le maintien définitif en Ligue 1.

M'Changama, Palun et Pierrot pas libérés par Guingamp

Selon les informations de France Bleu Breizh Izel, Guingamp fait de même. A la lutte pour le maintien en Ligue 2, et relancé après avoir gagner à Ajaccio le week-end dernier, En Avant décide de ne pas libérer Youssouf M'Changama (Comores) et Lloyd Palun (Comores), eux aussi engagés avec leur pays pour les éliminatoires à la CAN. Frantzdy Pierrot ne voyagera pas non plus, lui qui devait disputer les éliminatoires à la coupe du monde 2022 avec Haïti. Le 3 avril, Guingamp jouera à Troyes, le leader de la Ligue 2.