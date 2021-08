Incidents Nice-OM : match à huis clos à Nice, le préparateur physique de Marseille suspendu

La commission de discipline de la ligue professionnelle de football a pris deux mesures. Les sanctions liées à l'envahissement et aux comportements des joueurs seront prises le 8 septembre. Le résultat du match n'est pas comptabilisé.

Les dirigeants de l'OGC Nice et de l'Olympique de Marseille se sont expliqués ce mercredi soir devant la commission de discipline de la ligue professionnelle de football. Les dirigeants Niçois étaient présents physiquement tandis que le président de l'OM et son avocat étaient en visioconférence. Après deux heures de délibération, la commission prend deux mesures en urgence, "à titre conservatoire".

Match à huis-clos total sur l’Allianz Riviera pour la rencontre OGC Nice – FC Girondins de Bordeaux programmée le samedi 28 août 2021 à 17h.

programmée le samedi 28 août 2021 à 17h. Suspension de banc de touche, de vestiaire d’arbitres et de toutes fonctions officielles de M. Pablo Fernandez, préparateur physique de l’Olympique de Marseille.

Pablo Fernandez avait asséné une manchette à un spectateur lors des échauffourées de fin de match.

La ligue attend la fin de l’instruction du dossier. On sera fixé le jeudi 8 septembre prochain. "La Commission de Discipline déterminera les décisions définitives à prendre" concernant le comportement des supporters de l’OGC Nice et l’envahissement du terrain, et le comportement des acteurs du jeu sur la pelouse. De même, elle fixera alors "le sort de la rencontre".

Dans l’attente de ces décisions, le résultat du match n’est pas comptabilisé dans le classement de Ligue 1 Uber Eats.