Après les incidents lors du match contre VA, le Stade Lavallois écope d'un point de pénalité avec sursis

Ce mercredi, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel s'est penchée sur les incidents survenus le 12 novembre dernier au stade Francis Le Basser lors de la rencontre entre le Stade Lavallois et Valenciennes comptant pour la 15ème journée de Ligue 2.

1 point de pénalité avec sursis

Des supporters avaient envahi le terrain et un autre avait jeté un objet sur l'arbitre, ce dernier avait été interpellé par la police et placé en garde à vue. "Après lecture du rapport d’instruction, la Commission prononce la décision suivante à l’encontre du Stade Lavallois MFC : un point de pénalité avec sursis" peut-on lire dans le communiqué publié par la LFP.

Au classement de la L2, l'équipe mayennaise est 10ème avec 20 points, avant la reprise du championnat le 26 décembre prochain avec un déplacement à Dijon. Si d'autres incidents à l'avenir devaient être constatés à Le Basser avec les supporters des Tango, la Ligue n'hésiterait alors plus à faire sauter le sursis et à donc enlever un point au Stade Lavallois. Et quand on sait que tous les points sont précieux pour assurer le maintien...