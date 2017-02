Après sa victoire face à Niort le Nîmes Olympique rêve de podium

Les crocos ont enfin gagné à domicile, victoire 3 à 0 face à Niort, les nîmois grimpent à la 6ème place du championnat peuvent même rêver de podium. Le directeur sportif Laurent Boissier lui préfère rester prudent, il était l'invité de France Bleu Gard-Lozère ce mercredi matin.

L'ambiance était chaude dans les vestiaires du Nîmes Olympique ce mardi soir à l'issue du match contre Niort. Depuis le mois de novembre les crocos n'avaient pas sabré le champagne chez eux, aux Costières (la dernière victoire à domicile c'était en Novembre contre Reims).

Ce mardi soir c'est une donc équipe gonflée à bloc qui s'est retrouvée pour savourer le succès face à Niort (3/0). Les trois buts nîmois sont signés : Azouni en 1ère période puis Ripart et Savanier. dans la seconde.

Les crocos sont désormais 6ème du championnat de Ligue 2 à 3 points seulement du 3ème: Reims, de quoi nourrir des espoirs de podium et de montée même si dans les rangs du Nîmes Olympique on reste discret. Le directeur sportif du club Laurent Boissier a tenu à le répéter ce mercredi matin sur France Bleu Gard-Lozère: l'objectif c'est le maintien. Objectif qui pourrait être atteint ce vendredi si les crocos s'imposent à nouveau aux Costières face à Tours la lanterne rouge.

"Il faut garder les pieds sur terre et ne pas s'enflammer. Notre objectif reste le maintien, pas la montée. Nous sommes un petit club" - Laurent Boissier directeur sportif du Nîmes Olympique

Si les dirigeants eux ne veulent pas avoir l'appétit trop grand, les supporters en revanche sont ravis. Ce mardi soir ils étaient déjà plus nombreux dans les tribunes: 5 500. A l'issue du match ils ont tenu à féliciter leurs joueurs et ils espèrent être nombreux encore ce vendredi.

