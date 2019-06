L'Amanvillois Sacha Benfrid, 9 ans, revient d'un stage à la Juventus de Turin

Amanvillers, France

"Sacha ne savait pas encore marcher qu’il tapait déjà dans un ballon", s’amuse sa maman Stéphanie. Un ballon dans les pieds tous les jours, Sacha joue en club depuis qu’il a 4 ans. Actuellement attaquant ou ailier droit au FC Guénange en U9, forcément si on lui demande ce qu’il veut faire plus tard, "j’aimerai devenir footballeur professionnel", répond-il avec un grand sourire.

Sacha Benfrid, est parti à Turin le 29 mai, en bus avec une trentaine d’autres footballeurs en herbe pour passer quatre jours de stage à la Juventus. "Je suis content, j’ai passé des bons moments avec mes copains. J’ai visité le grand stade à Turin, on a vu les vestiaires, la place de Ronaldo, de Matuidi ou encore de Mandzukic", dit Sacha encore émerveillé.

Les efforts de Sacha ont payé

Sacha a aussi passé une série de tests, des entraînements et des matchs, sous l’œil avisé des entraîneurs italiens. "Ils m’ont dit que j’étais bon et que si je continue comme ça, je deviendrai footballeur professionnel", rajoute Sacha.

Les exploits du fiston font le bonheur de ses parents, pourtant pas footeux du tout. "C’est beaucoup de fierté parce que sur place, il s’est donné à fond et ses efforts ont payé. On est vraiment très fiers qu’il se soit aussi démarqué à Turin", dit Stéphanie.

Sacha sera suivi par la Juventus

Ces tests sont une toute première étape de détection avec peut-être un jour l'espoir que Sacha devienne professionnel. Au-delà de la fierté, son papa préfère jouer la carte de l’humilité. "On ne va pas mettre la charrue avant les bœufs. C’est une super expérience. C’est intéressant de voir que Sacha a des qualités pour pouvoir améliorer son niveau mais il faudra encore beaucoup de travail et il faudra aussi que le travail scolaire suive", rajoute Stéphane.

Sacha est en tout cas rentré chez lui avec la promesse que la Juventus garde un œil sur son parcours et en plus des étoiles dans les yeux et des souvenirs, il a aussi rapporté une belle médaille et un diplôme de la Juventus académie.