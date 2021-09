La Berri se fait égaliser dans les arrêts de jeu face à Sedan 1-1

Face à Sedan, club historique du football Français promu cette saison en national, la Berri qui se dirigeait vers un quatrième succès plutôt mérité s'est faite surprendre sur le dernier corner de la partie, scénario incroyable !

Les premières minutes sont équilibrées, la Berri avec sa défense à cinq tient le coup mais il est vrai que cette défense est peu sollicitée. Même constat du côté Sedanais, les Castelroussins ont la maîtrise du ballon mais ils n'arrivent pas à faire trembler les filets Ardenais. mais ça arrive ! L'attaquant Thomas Robinet se fait bousculer dans la surface de réparation l'arbitre siffle un pénalty pour les Castelroussins, généreux pour certains logique pour d'autres.

Quatrième but du Castelroussin Thomas Robinet

Un pénalty transformé par Thomas Robinet. Il se fait justice lui même d'une frappe puissante à ras de terre côté gauche. il permet à la Berri de mener 1 à 0 (25e). L'ancien Lavallois inscrit du même coup son quatrième but. Les Castelroussins revigorés par ce but vont ensuite dérouler et surtout maîtriser les débats. Ils sont même tout près de doubler la mise en fin de première période. Sur un centre de Thibaut Vargas côté gauche, Nolan Roux jaillit à l'entrée de la surface de réparation, il voit sa frappe s'écraser sur le poteau (44e). L'arbitre revoie les 22 acteurs aux vestiaires sur ce score de 1 à 0.

Au retour des vestiaires, les Castelroussins poussent pour inscrire le deuxième but face à une équipe de Sedan qui subit de plus en plus mais le score pour le moment n'évolue pas 1-0 (56e). Ferris N'Goma est tout proche de doubler la mise mais il voit sa frappe passer au dessus de la transversale. Sofian Daham tente à son tour sa chance mais le gardien boxe en corner qui ne donnera rien (66e). Aldom Deuro est tout proche de doubler la mise repousser par le gardien Sedanais en corner qui ne donnera rien (85e). La Berri se dirige vers son quatrième succès et bien non. Sur un corner, Sedan égalise da la tête par Bekhechi (95e). La Berri reste dans le ventre mou au classement général après cette contre performance à domicile.