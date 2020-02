Après TFC - Strasbourg (0-1), la Ligue 2 se rapproche pour Toulouse

Toulouse, France

Ils sont entrés tous les deux à la 79e minute d'un match mal embarqué. Adil Taoui, 18 ans, numéro 32 dans le dos et son benjamin Janis Antiste, 17 ans, numéro 28. Tous les deux ont été à l'origine des dernières vélléités offensives du Toulouse Football Club lors de son match de la 23e journée de Ligue 1 contre Strasbourg, à domicile (0-1). Quelques minutes auparavant (75'), la recrue alsacienne Waris Majeed trompait Lovre Kalinic, gardien toulousain, du pied droit : un but synonyme de nouvelle défaite pour le TFC. Si le futur à moyen terme s'annonce bien avec les Taoui, Antiste et autres pépites du centre de formation, le futur proche sonne ressemble chaque jour un peu plus à la Ligue 2.

Manque de justesse

En première mi-temps, les débats ont pourtant été équilibrés, ni Denis Zanko ni Mathieu Dossevi ne parvenaient après le match à trouver la pièce manquante du puzzle de la victoire du TFC. Avec son bloc défensif bas, le "Tef'" gênait le RCSA mais ne parvenait pas à trouver la faille de l'autre côté du terrain, la faute à un manque de justesse dans l'avant dernier geste. "La précision technique", après réflexion, était un des points soulevés par Denis Zanko après la rencontre. Cette précision qui s'étiolait au fil des minutes et d'un pressing plus intense en seconde période. Cette précision qui manquait à Ibrahim Sangaré, de nouveau capitaine, pour relancer son équipe à la 75e minute. Une perte de balle et une bonne passe strasbourgeoise plus tard, Majeed fusillait Kalinic, très bon le reste du temps mais impuissant ici : game over.

Mental à rude épreuve

Pour retrouver le chemin des filets (pas de but lors des trois derniers matchs) et la victoire, il faudra garder la tête haute, c'est le message que s'évertuent à faire passer Denis Zanko et les cadres du vestiaire comme Dossevi. Sauf que les adversaires s'échappent et que le temps presse. Avec la victoire de Nîmes contre Dijon et le nul d'Amiens à Lyon, le TFC compte désormais 8 points de retard sur le 18e (barragiste). Samedi, Toulouse se déplace chez le 2e du championnat, l'OM : la fin de semaine s'annonce rude.