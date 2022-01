Après un long calvaire, Lebo Mothiba renoue avec la compétition : "J'ai faim de ballon et de buts"

Sa convalescence s’est éternisée, mais ça y est, Lebo Mothiba est à nouveau un joueur de football à part entière. L’attaquant, à l’éternel sourire même sous le masque, avait disputé son dernier match de compétition en professionnel le 29 février 2020, déjà à Montpellier (le dernier match de Ligue 1 du Racing lors de la saison 2019-2020, arrêtée par la pandémie de coronavirus). 673 jours plus tard, après quasiment deux ans d’une interminable attente, il a joué un quart d’heure ce dimanche au stade de la Mosson en seizièmes de finale de la Coupe de France.

Une renaissance sportive

Après ce long chemin de croix pour soigner son genou récalcitrant, Lebo Mothiba a ressenti une véritable délivrance ce dimanche : "Je suis très, très content. C’était très, très long. Mais j’ai été patient, j’ai continué à travailler et à croire en moi. C’est une renaissance. Les gens vont voir un nouveau Lebo, pas l’ancien".

S’il est évidemment loin d’être à 100% de ses capacités et s’il manque logiquement de rythme, Lebo Mothiba ne ressent plus de douleur physique. "Je me sens magnifique, nickel, détaille-t-il. C’est juste sur des duels de temps en temps que j’ai peur, c’est le jeu. Mais sur les courses, les passes, les frappes, je me sens bien".

Une solution de plus en attaque

Comme ses coéquipiers, Dimitri Liénard se réjouit du retour de Lebo Mothiba, qui pourrait gratter un peu de temps de jeu en ce mois de janvier, alors que l’attaquant Habib Diallo dispute la Coupe d’Afrique des Nations avec le Sénégal. "J’espère qu’il va nous apporter tout son savoir-faire, c’est à dire prendre la profondeur, explique le capitaine du Racing. C’est un autre type d’attaquant qu’on n’a pas. Je suis content pour lui, même si le travail n’est pas fini. Il ne doit pas lâcher, il doit travailler pour retrouver le rythme".

Et bientôt un but ?

Le Sud-Africain rêve maintenant de faire trembler à nouveau les filets. "Promis, je vais tout donner sur le terrain, sourit Lebo Mothiba. J’ai faim de ballon et de buts. Je suis patient, avec le temps, ça va venir".

Le Bafana Bafana n’a plus marqué avec le Racing depuis le 7 décembre 2019, c’était à la Meinau face à Toulouse (victoire 4 à 2).