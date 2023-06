Après un pari perdu, un supporter du Racing va parcourir 560 km à pied entre Paris et Brest

Le 4 septembre dernier, Loris, un supporter alsacien du Racing regarde le match Brest-Strasbourg devant sa télévision avec des amis. Il publie alors un tweet un peu ironique, dans lequel il écrit ceci : "Je le dis ici, et je le ferais. Si Brest ne finit pas en Ligue 2 à la fin de la saison je m'engage à faire Paris Brest à pied pour aller voir le premier match de la prochaine saison de L1 au stade Francis Le Blé.". Loris, installé à Paris, mais vrai supporter alsacien du Racing ne voit en effet à ce moment là pas comment Brest pourrait se maintenir vu son niveau de jeu sur ce match où le club galère contre le Racing, lui-même en grande difficulté. "Je prends ce pari parce que sur tout le mathc on est rapidement réduits à 10 contre 11. Et on est meilleurs qu'eux. Donc à la fin je me dis qu'à l'instant T, cette équipe n'a rien à faire en Ligue 1".

Sauf que... au final Brest termine la saison devant le Racing , et se maintient en Ligue 1 haut la main (44 points pour l'instant, 14e place). "J'ai tout de suite commencé à tracer mon parcours et chercher des partenaires" dit Loris qui a été contacté jusqu'en Bretagne. "Le stade brestois m'a retweeté, des Bretons vont m'héberger sur le trajet" explique-t-il.

"Brest jouera son premier match le 12 ou le 20 août donc je partirai en fonction trois semaines avant. Puisque cela va me prendre trois semaines" explique le supporter.

"Je pars du château de Versailles pour 19 étapes de 25 à 38 km. La dernière n'en fera que 7. Je ne passe que par des petits villages comme Rostrenen, ou Fougères" poursuit Loris qui explique ne pas s'être spécialement préparé, si ce n'est un peu de marche et la consultation à venir de médecins.