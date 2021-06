Après une saison blanche en Ligue 1, Ferris N'Goma rejoint la Berrichonne Football

Ferris N'Goma signe un contrat de deux saisons (et une année supplémentaire en option) avec la Berri

Après le poste de gardien, la défense et l'attaque, une seule ligne de jeu n'avait pas encore été renforcée par la Berrichonne Football dans son mercato estival. C'est désormais chose faite ! Le milieu de terrain Ferris N'Goma signe un contrat de deux ans avec le club castelroussin. À 28 ans, il est un joueur confirmé de Ligue 2 où il a disputé plus de 80 matchs avec l'US Orléans et le Stade Brestois. C'est aussi avec le club breton qu'il a découvert l'élite mais il n'aura joué que quatre rencontres de Ligue 1 en deux saisons (aucune en 2020-2021).

Ferris N'Goma va venir renforcer un secteur de jeu où les départs sont nombreux en cet intersaison. Rémi Mulumba ou encore Alexandre Raineau sont arrivés en fin de contrat et ne vont pas poursuivre l'aventure. La nouvelle recrue a bien conscience de la mission de la Berri : ne pas rester plus d'une saison en National ! "Le projet présenté m’a séduit, on est sur du renouveau, le club entre dans un nouveau cycle. J’espère bien qu’on va pouvoir montrer ce qu’on vaut par rapport à ce qu’on attend de nous !", a-t-il expliqué sur le site officiel du club castelroussin.