Après une saison compliquée, le Racing club de Strasbourg maintenu en Ligue 1

Ouf ! Grâce à un nul (1-1 sur un but de Lionel Messi, puis du strasbourgeois Kévin Gameiro) face au PSG ce samedi 27 mai au soir, le Racing est officiellement maintenu en Ligue 1.

Le Racing a tenu la dragée haute au PSG durant toute la première heure de jeu. Avec un tir d'Habib Diallo qui s'est écrasé sur le poteau de Gianluigi Donnarumma, le portier parisien, dès la 38e minute. Mais à la 59e, l'argentin Lionel Messi a frappé sur un service parfait de Kylian Mbappé.

L'emblématique capitaine du Racing , Dimitri Liénard est entré sur le terrain après l'heure de jeu, ce qui a eu pour effet immédiat de galvaniser les Strasbourgeois. Kévin Gameiro, l'attaquant du Racing, est ensuite lui aussi entré en jeu. Et le duo a fait merveille. Gameiro pour son peut être dernier match avec le RCSA a délivré la Meinau à la 79e minute après une conclusion en deux temps.

Le défenseur du Racing Lucas Perrin à la lutte avec Lionel Messi, à la Meinau © AFP - AFP Forum

Le Racing a donc pris un très bon point. Essentiel. Et profite aussi des résultats de ses concurrents directs pour le maintien. Nantes a en effet fait perdu face à Lille 2-1. Et Auxerre a concédé le nul 1 partout face à Toulouse. Nantes, 17e et premier relégable avec 33 points ne peut plus rattraper le Racing (40 points) qui jouera donc en Ligue 1 l'an prochain. Une vraie satisfaction, car le début de saison a été très difficile.

Mission maintien

La "mission commando" pour rester en Ligue 1 a débuté le 2 janvier dernier, quand Troyes s'était imposé à la Meinau (2-3) . Les Bleus étaient alors avant-derniers, avec seulement 11 points glanés en 17 matchs. Quelques jours plus tard, Strasbourg est éliminé de la coupe de France, par Angers . C'est là que le sort de l'entraîneur Julien Stéphan est scellé .

Mi-février, après l'intérim de Mathieu Le Scornet, Frédéric Antonetti prend les rênes de l'équipe qui peu à peu redresse la tête, bien aidée par un Habib Diallo, auteur de 20 buts cette saison. Strasbourg réussit finalement à se maintenir en Ligue 1.

Le Racing club de Strasbourg jouera ainsi sa 7e saison d'affilée au plus niveau.