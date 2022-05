Après une saison déjà exceptionnelle, le Bergerac Périgord Football Club a encore un peu faim

Même une victoire pourrait ne pas suffire pour les Bergeracois. Alors que le Bergerac Périgord Football Club affronte la réserve de Montpellier ce samedi 28 mai, au Stade de Campréal, le club espère aussi un faux pas du leader, le Puy. Condition obligatoire pour monter dans la division supérieure, le National.

Le coach de Bergerac, Erwan Lannuzel, (en rouge) face à ses joueurs avant la dernière séance d'entrainement de la saison © Radio France - Louis de Bergevin

L'important c'est les 60 points

Pour la dernière fois de la saison, les joueurs et le staff du BPFC se retrouvent sur la pelouse de leur terrain d'entrainement, ce vendredi 27 mai, veille du match. Après une saison longue : 40 matchs, 5 à 6 entrainements par semaine en moyenne depuis le 25 juin. Mais surtout une saison forte en émotion avec la Coupe de France (éliminé en 1/4 de finale par Versailles, après avoir écarté Metz et Saint-Etienne), c'est un moment fort.

C'est un sentiment partagé, il y a un coté nostalgique, mais aussi l'envie de bien faire avant ce match à enjeu - Erwan Lannuzel

Le capitaine du BPFC, Damien Fachan à l'entraînement © Radio France - Louis de Bergevin

L'entraîneur commence son discours avec du rationnel, l'objectif, samedi est clair :"On a 57 points, on veut aller chercher la saison à 60 points. D'abord se concentrer sur nous et puis après on attendra un éventuel faux pas du Puy". Parce que le calcul est simple : Pour pouvoir monter en National, Bergerac doit faire mieux que le leader du classement, un point d'avance. Le scénario n'est pas le plus simple.

Erwan Lannuzel termine par l'irrationnel. "Parce que cette saison a été irrationnelle, alors pourquoi ne pas continuer?" Il ne le cache pas, sur le bord du terrain, un téléphone sera branché sur le match à distance. "Je pense qu'il y aura un membre du staff dédié à ça. Mais moi je ne regarderai pas. Il faut être focus d'abord sur nos capacités à gagner et puis on regardera ce qu'il se passe quand le match sera peut-être acquis."

Bergerac contre la réserve de Montpellier, c'est à Campréal ce samedi soir. Coup d'envoi à 18h, à vivre sur France Bleu Périgord.