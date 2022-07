Des milliers de fans du Racing Club de Strasbourg à la journée des supporters après une saison "incroyable"

Ils ont du mal à redescendre sur terre après cette saison grandiose. Plusieurs milliers de supporters du Racing Club de Strasbourg sont venus, dimanche 24 juillet, au stade de la Meinau, pour la journée annuelle qui leur est traditionnellement dédiée. Vêtus de bleu et blanc, ils ont pu assister à l'entraînement des joueurs sur la pelouse, mais aussi à des séances de dédicaces et à la présentation du nouveau maillot à l'extérieur et du troisième maillot.

Les fans du club alsacien ont encore tous en tête la saison 2021-2022, qualifiée d'"incroyable" par la plupart. Le Racing finit sixième de Ligue 1, à une marche de la compétition européenne. Le jeune Thélio, âgé d'une dizaine d'années, garde un moment en tête : le but de Dimitri Liénard qui offre la victoire face à Nantes. "La barre transversale rentrante était vraiment belle, elle a fait plein de rebonds !"

"L'une des plus belles saisons"

"Je suis content de faire partie de la génération qui connait ce genre de saison", avoue Yanis, qui suit le Racing depuis la descente en National. "On n'a pas vraiment connu de grande saison. Tous les anciens nous ont dit qu'on avait de la chance parce qu'il n'y a pas souvent des saisons comme ça. Là, ça montre qu'on est capables." "C'est vrai qu'il y a eu cette petite étincelle, ce petit espoir de faire des grandes choses", complète Cédric, venu avec toute sa famille abonnée au club.

Il faut arrêter de parler de maintien, il faut viser plus haut. - Alexis, un supporter

"C'était sans doute l'une des plus belles saisons du Racing", affirme Christophe, abonné depuis 25 ans. "Il y avait de l'intensité, du jeu et une belle place à la fin. Ça fait très longtemps que j'avais pas vu une saison comme ça. C'est la preuve qu'on sait faire les choses, et les refaire. Les anciens me parlent souvent de 1979 et du titre de champion de France. Mais cette flamme revient !"

Pour la saison à venir, qui commencera le 7 août avec la réception de Monaco, beaucoup espèrent surtout que le club arrive à se maintenir en Ligue 1. Car l'année sera très particulière, entre la Coupe du monde au Qatar en novembre et la relégation de quatre clubs de Ligue 1 en deuxième division. Mais Alexis, lui, veut voir plus loin. "Pour le Racing, on ne peut plus parler de maintien. On doit parler de l'Europe, des places du haut. On le mérite et on se doit de le faire avec les joueurs et le président qu'on a", conclut le supporter.

