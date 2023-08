Après vingt ans sous les couleurs du FCSM, Maxence Prévot quitte le club

Près de vingt ans après son arrivée au FC Sochaux-Montbéliard, le capitaine et gardien des jaune et bleu, Maxence Prévot, quitte le club.

"Je ne pensais jamais écrire ces mots mais me voilà face à la réalité." C'est par ces mots, chargés d'émotion, que Maxence Prévot s'est adressé aux supporters du FC Sochaux-Montbéliard, sur ses réseaux sociaux, pour leur annoncer qu'il quittait, à son tour, le club, ce mercredi.

Près de 20 ans après son arrivée, le gardien et capitaine des jaune et bleu explique avoir "du mal à réaliser" et à "accepter ce qu’il se passe autour de notre club". "Partir dans ces conditions me fait très mal mais je vous amène avec moi dans mes valises et je ferai le maximum pour vous rendre fiers", écrit-il sur son compte Instagram, sous une photo de lui faisant face à la pelouse de Bonal.

Originaire de la région, passé par l'école de football du club à partir de 2004 puis par le centre de formation dès 2015, il incarnait une partie de l'histoire du FC Sochaux. "À jamais sochalien", conclut-il.