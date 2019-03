INTERVIEW | Arber Zeneli : « Je me sens très bien au Stade de Reims »

Le jeune milieu de terrain kosovar de 24 ans a accordé un entretien à France Bleu Champagne-Ardenne dans lequel il évoque sa venue dans le club rémois, ses débuts, son intégration dans le groupe et aussi son avenir. Rencontre avec un jeune joueur bien décidé à reussir en Rouge et Blanc

Reims, France

Souriant et décontracté, Arber Zeneli a affiché beaucoup d’assurance lors de l’interview qu’il nous a accordée jeudi dernier sur les coups de midi. Dans un anglais parfait, qui n’est pourtant pas sa langue maternelle, il a dégagé une grande sérénité et n’a eu de cesse de répéter sa volonté de progresser. Il a même été surpris qu’on lui pose la question que beaucoup de supporters rémois se posent : va-t-il quitter le Stade de Reims dès l’été prochain ? Même s’il prévient que le monde du football n’est pas fait de certitudes, il n’est pas du tout dans cette perspective et ses débuts au club rémois lui donne envie de s’inscrire sur du moyen terme. En contrat jusqu’en juin 2023, son souhait est de s’améliorer et de rendre service à l’équipe. Rencontre avec un garçon déterminé, qui n’est pas venu à Reims pour faire de la figuration.

Depuis votre arrivée, comment vous sentez-vous dans la ville et dans le club ?

Arber Zeneli : Je me sens bien. C’est bien d’être dans un nouveau club parce que je voulais franchir une étape et le Stade de Reims va me le permettre. Le club me voulait vraiment et je me sens très bien ici.

Pourquoi avez-vous choisi de venir au Stade de Reims ?

C’est ce que je vous disais : Reims me voulait vraiment, j’étais une priorité pour le club. Quand je suis venu ici, j’ai vu que c’était très professionnel. Le centre d’entrainement, les terrains d'entraînement et tout ce qu’il y avait autour. Je me suis senti très à l’aise de signer à Reims parce que tout ce dont j’avais besoin pour développer ma manière de jouer était ici. C’était le meilleur pour moi.

De nombreux joueurs qui arrivent dans l’équipe disent souvent qu’il est facile de s’intégrer dans ce groupe et cette équipe. Avez-vous ressenti cela à votre arrivée ?

Oui j’ai ressenti cela dès le premier jour, j’ai été très bien accueilli dans l'équipe. Quand je joue, c’est également très amical. Il y a de la concurrence dans l’équipe mais même le joueur à qui je pourrais prendre la place est très sympa avec moi. Je sens que ce groupe est une vraie famille et c’est un club familial où j’ai senti que j’étais le bienvenu.

Du coup, c’est plus facile ici pour vous de vous intégrer ?

Bien sûr cela m’aide beaucoup parce que je peux rester moi-même et me concentrer sur le football et essayer d’être le meilleur possible donc je suis très content d’être ici.

Vous avez déjà joué deux matchs complets et vous êtes entré en jeu dans deux autres rencontres. Que pensez-vous du championnat français ?

Le niveau est bon et il y a beaucoup d’intensité avec de bons joueurs contre lesquels j’ai pu jouer. Je me suis bien intégrer dans le jeu de l’équipe et je dois faire beaucoup pour l’équipe parce que j’ai mes qualités mais l’équipe a aussi ses qualités et nous pouvons les associer.

Est-il plus difficile celui que le championnat des Pays-Bas ?

Je ne sais pas mais j’ai dû m’adapter rapidement. Bien sûr, l’intensité est très élevée et je dois gérer et m’adapter à cela. Je sens que je fais partie de l’équipe, on croît en mes qualités et quand j’ai le ballon, je me sens libre et c’est très bien pour l’instant.

Quand on vous regarde jouer, on a l’impression que vous aimez servir vos coéquipiers pour qu’ils marquent des buts. Finalement, vous préférez donner le ballon ou marquer des buts ?

Les deux évidemment. C’est bien pour mes statistiques (rires). Mais bon, c’est vrai que pour l’instant, mes statistiques montrent que je suis un peu plus à l’aise dans les passes décisives.

Les supporters du Stade de Reims vous ont déjà adopté. L’avez-vous ressenti, notamment sur le terrain au Stade Delaune ? On dirait qu’ils vous aiment déjà…

Je ne sais pas mais ce qui est sûr, c’est que j’essaye de faire de mon mieux, de jouer mon jeu, de faire des choses où je suis le plus à l’aise. Oui c'est vrai que les supporters ont l’air d’aimer ce que je fais. J’essaye juste de jouer mon jeu pour l’équipe et je suis content que les supporters le perçoivent.

Mais les supporters rémois sont aussi déjà inquiets que vous quittiez le club dès l’été prochain. Savez-vous ce que vous allez faire ?

Vous me demandez déjà si je vais partir ! (rires) Non, je ne sais pas mais on sait que tout peut arriver dans le football et pour l’instant je suis là et je suis très content d’être là. Je viens juste de trouver mon appartement, donc bon. Après si quelque chose doit arriver ça arrivera mais vraiment pour le moment je suis très concentré sur Reims et je veux tout faire pour le club. Je veux jouer le plus souvent possible, marquer et faire des passes décisives. C’est mon objectif ici et on verra bien ce qu’il se passe ensuite… Je viens juste d’arriver et je veux rester concentré sur çà.

Mais vous auriez envie de rester une saison de plus au Stade de Reims ?

Bien sûr ! Comme je vous le disais tout peut arriver dans le football mais mon objectif n’est pas de partir immédiatement. A moins que les choses ne se passent pas très très bien ici, mais cela n’arrivera pas après seulement une demi-saison. Donc je suis très concentré sur ce que je fais ici et je veux tout donner pour l’équipe.

