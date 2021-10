Arbitre agressé dans l'Hérault : le club de Marseillan exclut son joueur

Alors que l'arbitre violenté samedi dernier par un jeune footballeur du CS Marseillan a porté plainte et qu'une enquête est en cours, le club a pris ses responsabilités. Le jeune homme âgé de 16 ans a été viré lundi soir.

Sur sa page Facebook, le CSM a d'ailleurs publié la lettre de son président Steeve Escriba envoyée à celui du district, ce mardi. Le club y "condamne fermement" l'agression subie par l'arbitre, explique que le joueur "ne fait plus partie" de ses effectifs, que les faits "nuisent à l'image du football et à celle du club" et parle d'un acte qui ne peut être toléré. Enfin, un "prompt rétablissement" est souhaité à la victime.

Le jeune homme, qui avait dégoupillé alors que l'arbitre venait d'annuler la rencontre face à La Peyrdade parce que tous les pass sanitaires ne lui avaient pas été présentés, pourrait par ailleurs être radié par le district de l'Hérault et être inquiété sur le plan judiciaire. Selon nos informations, le garçon avait déjà subi une lourde sanction, lorsqu'il évoluait dans un autre club héraultais, il y a plusieurs mois. Celui de Marseillan lui avait alors offert une seconde chance.

Le Crabe Sportif Marseillanais, qui a rapidement et fermement traité l'affaire, se tient à la disposition des autorités pour apporter des précisions, le cas échéant. Sa position pourrait en tous cas inciter à la clémence chez les dirigeants du football départemental.