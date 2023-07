Arkéa sera le partenaire titre du nouveau stade de Brest

Pour cette annonce, le Stade Brestois n'a pas fait les choses à moitié. Rendez-vous au stade Francis Le Blé, puis tout le monde dans le bus, direction... inconnue. Président, staff, maires... il y avait du monde. Et encore plus une fois arrivé au siège du CMB-Arkéa.

Très vite, une vidéo puis une annonce officielle. "Nous sommes très heureux de devenir le partenaire titre du futur stade" annonce Julien Carmona, président du CMB-Arkéa.

Un choix évident

La relation entre le Stade Brestois et Arkéa n'est pas toute jeune. Depuis 2010, une tribune du stade Francis Le Blé porte le nom de la banque mutualiste. Une façon d'emmener un bout du stade historique dans ce nouvel écrin. "On partage les mêmes valeurs. C'était logique que ça soit eux, ça nous donne encore plus envie de faire ce projet" déclare Denis Le Saint, président du club breton. Il assure d'ailleurs n'avoir contacté qu'eux.

Du côté d'Arkéa, on se félicite d'un tel accord. C'était aussi un choix affectif. "Le projet nous a convaincu. Le club n'est pas détenu par un fonds d'investissement étranger. Si ce n'était pas les Le Saint, on n'y serait pas allé" affirme Julien Carmona.

Pour les chiffres, ils n'ont pas encore été dévoilés. Mais Julien Carmona évoque "un engagement fort et conséquent, cohérent avec les ambitions du projet." Présent dans la salle, le président du conseil départemental du Finistère Maël de Calan assure "soutenir le projet à 150%, sur le plan politique comme financier."

Le futur espace Froutven, à Guipavas, ouvrira en 2027 - Stade Brestois

Les couleurs sont également celles du club. Un clin d'œil que n'a pas manqué de souligner Denis Le Saint. Le nom du stade n'a pas encore été défini. "Il y aura Arkéa, mais pas que" souligne Julien Carmona. Aucune précision n'a été faite sur une éventuelle participation des supporters dans ce choix.

Un nouvel outil pour franchir un cap

Construire un nouveau stade, c'est afficher des ambitions. Denis Le Saint a rappelé les difficultés de cette saison. "Il ne fallait vraiment pas descendre." Dans la lignée de ce nouveau projet, il veut pérenniser la présence du club dans l'élite. "On va attaquer notre cinquième saison de suite en Ligue 1. Avec ce projet, l'objectif est de rentrer dans le top 10 !"

"On est dans une étape importante, dans la structuration du club. C'est un projet sportif mais aussi de structure. Ce nouveau stade est l'outil pour bien travailler" affirme Denis Le Saint. Car ce nouvel outil sera bien plus qu'un stade. "C'est un lieu qui va vivre 365 jours par an" déclare Julien Carmona.

Rendre le club attractif pour continuer de grandir Et toujours aux couleurs rouges et blanches. Le nouveau stade est prévu pour 2027.