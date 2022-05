Arnaque au maillot de foot : le gardien du Stade Lavallois Alexis Sauvage fait part de son dégoût

C'est une histoire incroyable révélée au grand jour dans le milieu du foot. Des personnes mal intentionnées qui utilisent l'image d'un enfant malade pour récupérer des maillots auprès des joueurs et des clubs de football. C'est le club de Bourg-en-Bresse (National) qui a révélé cette supercherie, mercredi 18 mai, via son responsable de la communication.

Plusieurs joueurs du Stade Lavallois ciblés

Cette saison, le Stade Lavallois a reçu beaucoup de demandes de ce type. Des mails pour obtenir un maillot pour un enfant atteint de problèmes cardiaques par exemple. Des joueurs ont aussi été destinataires comme le défenseur, Yasser Baldé et le gardien de but Alexis Sauvage. Ce dernier raconte à France Bleu Mayenne : "on me demandait à travers une photo avec un enfant qui semblait touché par une maladie ou handicapé, d'envoyer un maillot ou une paire de gants, quelque chose qui pourrait faire plaisir à l'enfant. Au début, on se dit 'ça peut arriver, pourquoi pas ?' Mais, je me suis rendu compte que le message était souvent le même, à la virgule près. Donc, c'est assez troublant. Il y a simplement le prénom ou le nom de l'enfant qui changeait ou alors le nom du destinataire, et ce n'était pas la même adresse mail à chaque fois."

Une pratique répandue qui révolte Alexis Sauvage : "je suis dégoûté de voir ça ! Cela ne doit pas arriver. On ne doit pas se servir du malheur d'un enfant pour demander un maillot de foot. Moi, ça me dégoûte. Essayer de faire peur ou pitié aux gens, ça me rend fou."

Au Stade Lavallois, aucun cas d'arnaque n'a été répertorié à ce jour.