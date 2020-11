Ligue 2 - Arnaud LUSAMBA: "Je suis venu à Amiens avec le sourire"

Déjà très influent sur le jeu amiénois lors de son entrée en fin de match à Sochaux (victoire 2-0, une passe décisive) et de sa première titularisation contre Toulouse (défaite 1-0), Arnaud Lusamba (23 ans), arrivé libre depuis son départ de Nice l'été dernier, est désormais complètement impliqué dans son nouveau challenge avec l'Amiens SC en Ligue 2.

Lusamba: "Il me faut du temps de jeu"

"A quoi bon venir résigné dans un club, je suis venu à Amiens avec le sourire" affirme l'ancien milieu de terrain de Nice avec qui il a disputé 25 matchs en Ligue 1. "Pour être honnête, pendant une courte période j'étais déçu de ne pas continuer de jouer en Ligue 1, mais quand on m'a proposé le projet amiénois je me suis dit que j'aurais peut-être la chance d'enchaîner des matchs, _à mon âge il me faut du temps de jeu_, ça faisait environ sept mois que je n'avais pas rejoué un match complet ou que je ne m'étais pas entraîné avec un groupe, ça fait du bien d'être dans un vestiaire où en plus le groupe est assez jeune et l'ambiance est bonne. Cela m'avait énormément manqué."

"Il y a moyen d'accrocher le premier wagon"

De quoi donner au nouveau joueur amiénois beaucoup d'envie et d'ambitions malgré une modeste 13e place au classement. "_On ne va pas se voir trop beau mais vu la qualité des joueurs je pense qu'_il y a moyen d'accrocher le premier wagon. Concernant le manque d'efficacité offensive de l'ASC, pire attaque de Ligue 2 avec Ajaccio (5 buts inscrits en 9 matchs), Arnaud Lusamba se dit "surpris par rapport au niveau des joueurs à l'entraînement, je pense que c'est un souci de confiance, avec le manque de résultats on est un peu crispé offensivement. C'est dommage car vu notre qualité défensive, avec un peu plus d'efficacité on pourrait faire de bonnes choses."

Dans le foot français tout le monde connait Lusamba, il ne devrait pas être à Amiens! A lui de se remettre en confiance, que ce soit gagnant-gagnant" - Oswald Tanchot coach de l'ASC

L'ancien international des moins de 19 ans est en tous cas une plus-value importante dans le système de jeu d'Oswald Tanchot. "Il est clair que c'est un garçon qui donne de la confiance dans l'aspect technique.On avait besoin d'un joueur dans cette catégorie"confie le coach de l'Amiens SC. "_Dans le foot français tout le monde connait Lusamba_, il a été international avec des générations de jeunes de très grande qualité. Si il en est là en Ligue 2 aujourd'hui c'est qu'il n'a pas fait tout ce qu'il fallait, et il le sait, parce qu'il ne devrait pas être à Amiens! A lui de profiter du contexte favorable du club d'Amiens pour travailler, se remettre en confiance, que ce soit gagnant-gagnant pour tout le monde, et qu'il retrouve sa marche en avant."

Auxerre - Amiens SC sur France Bleu Picardie

A commencer par le prochain match d'Amiens à Auxerre ce samedi 7 novembre (19h) où Arnaud Lusamba sera de nouveau très vraisemblablement titulaire avec le numéro 10 dans le dos. Auxerre-ASC sera à vivre dès 18h45 en intégralité sur France Bleu Picardie