Arnaud Lusamba l'invité surprise à l'OGC Nice

Nice, France

Virevoltant contre Dijon, passeur décisif face à Lille, Arnaud Lusamba rayonne au milieu de terrain de l'OGC Nice depuis quelques semaines, après avoir dépanné, avec succès, à un inhabituel poste d'avant-centre en début de saison. Un début d'exercice réussi, qui étonne, tant il avait disparu des radars à l'OGC Nice.

14 matchs de Ligue 1 en deux saisons

Arrivé de Nancy en 2016 avec l'étiquette de joueur très prometteur, il n'a jamais confirmé ce potentiel sous le maillot niçois avec à peine 14 matchs de Ligue 1 en deux saisons. Il est prêté en Belgique l'an dernier, au Cercle Bruges, où il ne s'intègre pas. Pire, son prêt est même écourté par le club belge qui lui reproche son attitude. Impossible donc pour notre consultant foot France Bleu Azur Patrice Alberganti d'imaginer ce retour en grâce du numéro 22 du Gym. "Sincèrement je ne pensais même plus qu'il était au club. Quand je l'ai vu titulaire à plusieurs reprises et être bon j'ai été surpris. C'est beau de voir un joueur revenir comme ça après tant de disette."

Un prêt en Belgique raté

La rédemption est donc d'abord passée par un poste inhabituel pour lui. Aligné comme avant-centre à Nîmes, contre Marseille et à Rennes, il séduit Patrick Vieira par ses qualités techniques et surtout son état d'esprit. "Je le vois tous les jours à l'entraînement, c'est un joueur très technique, qui sait vraiment jouer au football. Ses dernières prestations avec nous ont été très bonnes. Il a eu l'opportunité de jouer à ce poste d'avant-centre, il a jouer pour l'équipe. Il devient un joueur très important pour nous."

Un profil différent des autres milieux

Depuis l'arrivée de Kapser Dolberg, Lusamba peut donc s'exprimer à son poste de prédilection au milieu, comme relayeur, où ses qualités techniques lui permettent de se démarquer des autres milieux plus travailleurs, comme Lees-Melou ou Tameze. Sa passe de l'extérieur du pied droit pour Kasper Dolberg a été transformée par le Danois, une semaine après une première offrande manquée par l'attaquant. "_Je lui ai dit la dernière fois, quand c'est moi qui te fais des passes tu ne veux pas marquer. Là il m'a dit dans l'oreille, "tu vois ça ne veut rien dire". Quand on me donne ma chance j'essaye de la saisir_". Alors que le Gym compte huit joueurs capables d'évoluer au milieu du terrain, Arnaud Lusamba amène une concurrence inattendue et offre une solution de plus à Patrick Vieira.