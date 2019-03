Arnaud Nordin, attaquant de l'AS Saint-Etienne : "Le Nîmes Olympique est une équipe assez chiante à jouer"

Arnaud Nordin et les Verts n'ont pas encore battu les Nîmois cette saison.

Saint-Étienne, France

Plus de quinze jours après leur large victoire à Caen (5-0), les Verts peuvent profiter du match nul de l'OM à domicile contre Angers samedi (2-2) pour reprendre la 4e place du championnat ce lundi soir en recevant Nîmes 12e de Ligue 1 et qui lutte toujours pour le maintien.

Plus de 20.000 spectateurs mais pas de Nîmois

Le match devait avoir lieu dimanche avant d’être reporté suite à la manifestation régionale des gilets jaunes samedi à Saint-Etienne. La barre des 20.000 spectateurs devrait tout de même être franchie ce lundi soir.

Mais les supporters nîmois ne devraient pas être là. Ils ont annulé leurs bus à cause du report du match, et ont manifesté samedi à Nîmes contre les reports de matchs justement et l'interdiction de déplacement à venir pour eux à Marseille.

Un nul et une victoire pour Nîmes pour l'instant

Côté terrain, attention aux Crocos qui restent sur un nul en championnat et une victoire aux tirs aux buts en Coupe de la Ligue contre l'ASSE cette saison. Nîmes est remonté de Ligue 2 et s'en sort très bien pour l’entraîneur des Verts, Jean-Louis Gasset.

De son coté, l'ASSE a l'occasion de relancer une série de victoires et de se rapprocher de l'Europe. Même s'il reste neuf matchs à jouer et que rien n'est encore fait pour le jeune attaquant des Verts, buteur à Caen, Arnaud Nordin.

Pour ce match, les Verts récupèrent Mathieu Debuchy et Loïs Diony. Loïc Perrin et Yannis Salibur sont toujours blessés. Wahbi Khazri et Jean-Louis Gasset sont eux suspendus.

ASSE / Nîmes, à vivre dès 20h en intégralité sur France Bleu Saint-Etienne Loire.