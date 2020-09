Arnaud Souquet (Montpellier Hérault) : "Si on n'accepte pas la critique, il faut changer de métier"

A la veille de recevoir Lyon et au lendemain d'un joli succès contre Nice, le latéral droit de Montpellier s'est exprimé avec franchise et sérénité sur son début de saison, sur l'exercice précédent et sur les critiques dont il a parfois fait l'objet.

Montpellier fait face à Lyon ce mardi soir à la Mosson, en match en retard de la première journée de Ligue 1. L'occasion de voir si les footballeurs héraultais sont capables de réitérer la copie rendue samedi, avec une victoire probante (3-1) contre Nice, dans la même enceinte. Un match durant lequel Montpellier a chassé les doutes, et au cours duquel Arnaud Souquet a fait taire une partie des critiques, dont il fait parfois l'objet ces derniers mois. A 28 ans, le latéral droit arrivé de la Gantoise il y a un an a réalisé une bonne performance. Auteur d'une avant dernière passe décisive, il espère réaliser une première saison pleine avec le MHSC.

Les réponses d'Arnaud Souquet - Bertrand Queneutte Copier

Les critiques

D'abord, un début de saison sur les chapeaux de roue, avec deux buts en sept matchs, qui avaient offert la victoire contre Lyon et Nîmes. Ensuite, quelques lacunes affichées dans son couloir droit, qui lui ont valu des critiques d'une partie des supporters, à l'issue de l'exercice précédent. Les mêmes que celles reçues par ses collègues dans le couloir gauche, d'ailleurs.

Arnaud Souquet : "Les comptes que je dois rendre, c 'est au staff et à mes coéquipiers. Je lis des choses, je suis d'accord ou pas, mais de toute façon, le jour où l'on acceptera plus de se faire critiquer, il faudra changer de métier. Même nous, les joueurs, on se dit parfois qu'il aurait fallu faire ci ou ça. Donc pourquoi les gens ne pourraient pas le faire ?"

Un période de transition ?

Arrivé de la Gantoise il y a un an, Arnaud Souquet a découvert un nouveau système : la défense à cinq dans laquelle il n'avait quasiment jamais évolué, si ce n'est à Nice, quelques fois, sous Lucien Favre, mais souvent dans l'axe. Il lui a donc fallu s'adapter. De quoi expliquer, sans doute en partie, les difficultés rencontrées.

Arnaud Souquet : "Moi, l'année dernière, je suis arrivé pour la première journée, sans avoir fait de matchs de préparation. Après, on s'adapte dans le système dans lequel on joue. Cet été, on a travaillé à quatre, puis on est revenu à cinq. On est bien dans ce système. Le plus important, c'est que les joueurs soient tous concernés sur les postes où on les met et avec la façon dont on travaille. Même si, je le reconnais, je ne suis pas sûr que piston soit le meilleur poste pour moi. Offensivement, en tous cas. Car jouer des un contre un n'est pas forcément ce que je sais faire de mieux. Je préfère combiner"

Ses statistiques

Alors qu'il a fini la saison précédente, dont on rappelle qu'elle s'est éteinte à l'issue de la vingt-huitième journée, avec deux buts, Arnaud Souquet n'a délivré aucune passe décisive, comme son collègue Ambroise Oyongo de l'autre côté du terrain. Un problème ? Pas forcément, dit-il. Tant que l'équipe gagne, il veut bien ne pas soigner ses statistiques personnelles, lui qui a offert une avant-dernière passe décisive, sur le premier but de Laborde contre les Aiglons.

Arnaud Souquet : "Je préfère qu'on marque comme ça et qu'on gagne le match, plutôt que de faire une passe décisive et qu'on perde le match. Les passes décisives, c'est un plus, mais ce n'est pas ce que je recherche en priorité."