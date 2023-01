Arnaud Souquet vers Chicago, visite médicale effectuée à Montpellier

A moins d'un coup de théâtre, Arnaud Souquet sera bien officiellement un joueur de Chicago Fire d'ci la fin de la semaine. Alors que France Bleu Hérault faisait état, vendredi, de discussions avancées entre les deux parties et d'une visite médicale pas encore programmée, suite aux révélations de nos confrères de L'Equipe, nous sommes aujourd'hui en mesure d'affirmer que le latéral droit du MHSC a finalement passé une batterie d'examens à Montpellier, ce lundi.

Une IRM et des radios étudiées, ces dernières heures, par l'équipe médicale du club américain. Et qui, si elles ne présentent aucune anomalie, permettront de valider définitivement le deal. L'ancien aiglons s'envolera alors vers l'Illinois avec sa famille pour les trois prochaines années, selon Foot Mercato, libéré de ses six derniers mois de contrat par le club pailladin, qui réalise ainsi une économie sur le salaire du défenseur, à un poste où Falaye Sacko et Enzo Tchato sont aujourd'hui et pour l'heure en concurrence.

Le but de la victoire dans le derby contre Nîmes (2019-2020)

Contre l'OM, ce lundi, Arnaud Souquet aura donc disputé son 104ème et dernier match sous le maillot de Montpellier, club qu'il avait rejoint à l'été 2019 en provenance de la Gantoise. Le jeune homme se sera notamment illustré par le seul but dans un derby contre Nîmes, synonyme de succès, en septembre 2019.

L'ex défenseur du GYM, qui a toujours eu dans un coin de la tête d'évoluer aux Etats-Unis, aura inscrit quatre buts en Ligue 1, dont un sublime contre Lyon, délivrant par ailleurs quatre passes décisives, en un peu plus de trois saisons dans l'Hérault.

Soldat du vestiaire, Arnaud Souquet restera aussi comme un garçon qui n'aura jamais fui ses responsabilités, qui aura accepté sans broncher la concurrence et la remise en question, et qui aura souvent pris la parole publiquement, lorsque le bateau tanguait.