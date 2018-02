Le Havre, France

Le départ de Rafik Guitane, inévitable ?

Bertrand Queneutte : pourquoi avez-vous choisi de vendre Rafik Guitane dès cet hiver ?

Arnaud Tanguy : au début de ce mercato, l'idée n'était pas de vendre Rafik. Ce sont vraiment les circonstances et les faits qui nous ont amenées à prendre cette décision en fin de mercato. On travaillait sur une prolongation, mais on n'arrivait pas à trouver d'accord avec Rafik et son entourage. Il a été très sollicité. On a refusé beaucoup d'offres très intéressantes. On a fini par accepter une offre qui ne pouvait plus se refuser à partir du moment où le club nous le laissait jusqu'à la fin de la saison.

"L'idée n'était pas de vendre Rafik (...) mais on n'arrivait pas à trouver d'accord (...) on a fini par accepter une offre qui ne pouvait plus se refuser"

BQ : Pourquoi ce point de blocage sur la prolongation ? Est-ce parce qu'il était décidé à partir ou parce que le HAC n'offrait pas à Rafik un contrat à sa hauteur ?

AT : Il est sûr que le contrat que le HAC peut lui proposer n'est pas à la hauteur de ceux que Rennes ou d'autres pouvaient lui offrir. Ce paramètre est à prendre en compte. Après, il faut demander à Rafik pourquoi cela ne passait pas. Mais c'est certain que notre volonté est de le prolonger au moins une année de plus.

"Il faut demander à Rafik pourquoi ça ne passait pas"

BQ : Finalement, cet accord (avec un gros montant et un prêt) est finalement un moindre mal à vos yeux ?

AT : On peut, en effet, voir les choses sous cet angle là. Rafik reste engagé dans le projet et avec nous jusqu'à la fin de saison. Il est certain qu'il va se donner à fond pour atteindre l'obectif de monter en Ligue 1. En tous cas, je l'espère. Mais à partir du moment où il ne voulait pas prolonger, où il avait des offres intéressantes et qui devenaient aussi intéressantes pour le HAC, c'est en effet un moindre mal d'arriver à cette décision.

BQ : Que répondez-vous aux supporters qui ont la sensation que le HAC, chaque année, vend ses meilleurs jeunes ? Des jeunes de plus en plus jeunes...

AT : Que tant qu'on ne sera pas en Ligue 1 avec la capacité d'y jouer un beau rôle, nos joueurs qui ont ce niveau là avec beaucoup de potentiel auront du mal à rester au HAC. A nous de grandir avec eux, de grandir sportivement. Ces joueurs là doivent nous permettre d'aller chercher le niveau au dessus. Et quand on y sera, on aura la capacité de les garder plus longtemps.

"Tant qu'on ne sera pas en Ligue 1, nos joueurs qui ont ce niveau là auront du mal à rester au HAC"

BQ : Est-ce à dire que la qualité de certains jeunes qui sortent du centre fait qu'ils se retrouvent dans un costume trop petit pour eux en Ligue 2 ?

AT : Il n'y a pas que le HAC. Il y a d'autres clubs huppés en France qui ont réalisé des transferts importants sur des jeunes, même plus jeunes que Rafik. Il y a une certaine inflation chez les jeunes. Et cela devient compliqué de garder les jeunes dans les clubs formateurs quand il y a des offres très intéressantes.

Les caisses pleines : et maintenant ?

Aarnaud Tanguy, directeur général du Havre AC © Maxppp - Emmanuel Lelaidier

BQ : Le HAC perçoit aujourd'hui près de 10 millions d'euros pour Rafik ?

AT : Pas de communication officielle, mais c'est un montant qui devenait difficilement refusable pour un club comme le notre.

BQ : Que va faire le HAC de ce montant qui s'ajoute à ceux perçus pour Ferland Mendy et Lys Mousset, notamment ?

"L'ambition est d'aller chercher la Ligue 1"

AT : Toutes les décisions que l'on prend sont tournées vers l'objectif d'aller chercher la Ligue 1 et d'y rester. C'est donc la même chose avec l'argent perçu sur Rafik.

BQ : Aujourd'hui, aucun club en Ligue 2 ne perçoit des sommes comme celles que vous arrivez à encaisser grâce aux jeunes du centre de formation. Il y a donc une question récurrente : où va l'argent ?

AT : On a déjà répondu à cette question. On s'est déjà expliqué. La masse salariale a bien grimpé depuis deux ans et demi. Une partie sert à faire tourner le club au quotidien. On a aussi allouer pas mal de ressources pour le centre de formation et la cellule de recrutement. Parce que si on a des bons jeunes, c'est parce qu'ils ont été bien recrutés et bien formés. C'est le travail de tout un club, de la cellule de recrutement, de tous les éducateurs du centre de formation, qui ont pu avoir Rafik entre leurs mains et d'autres joueurs demain. Ce sont aussi ces gens là qui permettent au club d'être ce qu'il est et de former nos jeunes joueurs.

BQ : Aujourd'hui, on peut quand même dire que le HAC est un club riche...

AT : Tout est relatif. A l'échelle du football national, non. On a les ressources d'un club de Ligue 2. On se défend dans notre division, mais tant qu'on n'est pas en Ligue 1, on ne sera pas riche "footballistiquement". Et l'ambition est d'aller chercher la Ligue 1.

"Les dernières heures du mercato nous ont permis de réaliser l'opération (Dzabana)"

BQ : Cette somme perçue grâce aux transferts de Rafik Guitane et de Nathaël Julan à Guingamp a permis notamment de débourser de l'argent pour aller chercher Alan Dzabana à Lyon. Pourquoi lui ?

AT : C'est un joueur qui était dans les radars de la cellule de recrutement et du staff depuis quelques mois. On avait prévu de le faire venir sous forme de prêt, ou sous forme de transfert. Et c'est vrai que les dernières heures du mercato nous ont permis de réaliser l'opération, simultanément aux transferts de Natha et Rafik. C'est un joueur prometteur, un pari sur l'avenir. On a bon espoir qu'il apporte sa contribution au projet du club.