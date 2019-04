Arnaud Tanguy, le directeur général du SM Caen invité de Allo Malherbe

Par Olivier Duc, France Bleu Normandie (Calvados - Orne)

Arnaud Tanguy sera l'invité de Allo Malherbe ce lundi. Le directeur général du SM Caen interviendra dans l'émission consacrée au Stade Malherbe et à ses supporters deux jours après la victoire des footballeurs caennais à Nice (1-0) et à six jours du match-clé face à Dijon.