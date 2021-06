Arnaud Tanguy quitte le SM Caen pour revenir à Lorient

Les deux clubs ont officialisé ce vendredi matin le départ d'Arnaud Tanguy du SM Caen vers le FC Lorient. Arrivé en 2018 du Havre, Arnaud Tanguy aura connu trois présidents différents et aura dû gérer le Plan de sauvegarde de l'Emploi mené par le SMC cette saison.

Le club normand ne va pas remplacer dans l'immédiat son directeur général.

"Ce n'est pas l'idée pour le moment, a expliqué Olivier Pickeu, le président du Stade Malherbe. Marion Bour qui est déjà au club aura les fonctions de directrice financière et administrative. Elle connaissait tous les dossiers - DNCG notamment mais pas uniquement. Elle connaît toute la comptabilité du club.

Ce n'est pas l'objectif de remplacer Arnaud. Je suis très heureux et cela s'est bien passé. Il m'a permis et aidé pendant mon arrivée à mieux comprendre le club et les dossiers.

On verra comment cela se passe. J'ai bien évidemment besoin de parler avec Vincent Catherine (Le directeur général France d'Oaktree, principal actionnaire du Club) et Pierre-Antoine Capton (président du conseil de surveillance) pour le rééquilibre de notre club. Vous imaginez bien que je ne vais pas pouvoir tout faire non plus.

Donc nous verrons si nous devons réorganiser une formule avec quelqu'un qui pourra avoir des fonctions importantes à mes côtés. On verra."