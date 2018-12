Arnaud Vaucelle, conseiller technique de la Ligue de Football des Pays de la Loire, invité d'"une Semaine en Ballon"

Une semaine en ballon, l'émission 100% foot 100% web de France Bleu Loire Océan, France Bleu Maine et France Bleu Mayenne, en collaboration avec France 3 Pays de la Loire. Arnard Vaucelle, conseiller technique de la Ligue de Football des Pays de la Loire, est notre invité cette semaine.

Nantes, France

Anthony Brulez reçoit Arnaud Vaucelle, conseiller technique au sein de la Ligue de Football des Pays de la Loire. L'occasion d'évoquer l'essor du football féminin dans nos cinq départements et l'organisation du mondial féminin en 2019 en France. Il est également question de la Ligue 1 : c'est un repas de fête qui attend Nantes et Angers avec respectivement un déplacement au PSG et la réception de l'Olympique de Marseille.

En nationale, n'oublions pas le Stade Lavallois qui ouvre la 17ème journée face à Rodez. Et puis, on termine l'année en beauté avec également la présence sur le plateau du jeune freestyler vendéen, Matthis Auvinet.

