Arrêt de la saison de D2 féminine de football : le club bourbonnais du FF Yzeure réplique

Le combat des joueuses d'Yzeure, qui s'était notamment traduit par une pétition ayant recueilli plus de 1000 signatures, n'a pas porté ses fruits. La FFF, a décidé, vendredi soir, de mettre fin à la saison de D2 féminine : ce sera une saison blanche, sans descente ni montée. Une immense frustration pour le club bourbonnais d'Yzeure, deuxième de sa poule et qui jouait à fond sa chance d'accéder à l'élite.

Le club de l'Allier a réagi dans un communiqué, posté ce dimanche soir sur ses réseaux sociaux. Il parle d'un "profond sentiment d'injustice et d'iniquité". Rappelant son bon début de saison, le président du FF Yzeure Dominique Darnet regrette la décision de la FFF, "au regard de l'intérêt sportif et des inégalités entre femmes et hommes". Le club dénonce un "manque de considération", évoquant le "niveau physique et mental très élevé" maintenu par les joueuses et le staff après l'arrêt de la compétition, s'entraînant six à huit fois par semaine. Le club termine en estimant qu'il faudra compter sur lui à l'avenir.