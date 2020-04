Arrêt des championnats amateurs : le club de football de Vitré relégué en National 3

Elle était attendue. La décision de la fédération française de football est tombée en milieu de journée ce jeudi 16 avril. Les championnats amateurs sont stoppés en raison de l'épidémie de coronavirus. Seules la Nationale 1 et la D1 féminine restent en suspens.

Ça ne respecte pas l'esprit sportif.

En Bretagne, si cette décision fait la joie des footballeurs de Saint-Brieuc elle créée une vraie frustration chez les joueurs de l'AS Vitré. Le Club d'Ille-et-Vilaine, à la 14e place de son groupe sur 16 équipes était en position de relégation avant la mise en place du confinement. Par application du règlement, les Vitréens se voient relégués en National 3.

Guy Guyard, co-président du club vitréen a du mal à accepter cette décision. "Il s'agit d'une décision administrative qui désigne un vainqueur et un vaincu avant d'avoir jouer. Ça ne respecte pas l'équité et l'esprit sportif. Une saison qui n'a pas pu aller à son terme, on la rejoue, on ne la valide pas." Guy Guyard attend maintenant des précisions de la FFF pour comprendre sa décision.