Arrêt du football amateur : "Une décision inéluctable" pour la Ligue des Pays de la Loire

La Fédération française de football annonce, ce mercredi, l'arrêt des compétitions amateurs départementales et régionales métropolitaines pour la saison 2020-2021. "C'était une décision que nous demandions et elle était inéluctable", réagit le président de la Ligue de football des Pays de la Loire.

Le football amateur ne reprendra pas d'ici la fin de la saison. Dans un communiqué ce mercredi en fin d'après-midi, la Fédération française de football annonce sa décision de mettre un terme aux compétitions amateurs départementales et régionales. Et si la décision peut faire grincer des dents parmi les pratiquants, elle était "inéluctable" pour le président de la Ligue de Football des Pays de la Loire.

"Nous avons demandé l'arrêt de ces compétitions"

Comme la FFF, l'instance régionale du football souligne que le calendrier "ne permettait plus d’envisager une reprise des compétitions amateurs". Pour elle, l'attente ne pouvait plus durer. "On a fait des calculs en nous basant sur une reprise au mois de janvier, puis au mois de février, puis mars. Aujourd'hui, il faut dire stop, confie Didier Esor. Avec la ligue, nous avons demandé l'arrêt des compétitions. Les clubs étaient d'accord pour le prononcer."

On a peur de perdre des gens qui n'ont pas joué pendant deux ans et qui, entre temps, ont découvert autre chose.

La saison 2020-2021 est donc "une saison blanche" pour le football amateur, sans aucune montée ni descente pour les clubs engagés dans ces championnats. "On s'y attendait, observe Laurent Bloino, président du club de Saint-Sébastien-sur-Loire. On va continuer à faire des entraînements sans contact et j'espère qu'en juin on pourra faire quelques rencontres, des petits tournois de club pour renouer avec le foot."

Avec cette décision, les dirigeants du football français se donnent le temps de mettre en place une méthode pour permettre aux clubs de renouer avec le terrain. "Ça va être notre travail, réagit le numéro un de la Ligue de Football des Pays de la Loire. On a peur de perdre des gens qui n'ont pas joué pendant deux ans et qui, entre temps, ont découvert autre chose. Il est possible qu'on ait une perte de licenciés." Cette fuite avait été contenue, cette saison, avec une baisse de 2,78 % du nombre de licences.