Arrivée de Neymar au PSG : "une nouvelle étape" pour Pablo Correa, l'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine

Le Brésilien Neymar est attendu dans les prochains jours au PSG au terme du transfert le plus coûteux de l'histoire : 222 millions d'euros versés par le club parisien au FC Barcelone. "Une nouvelle étape" selon Pablo Correa, l'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine.

Interrogé en conférence de presse, l'entraîneur Pablo Correa s'est dit d'abord surpris par ce transfert :

L'entraîneur de l'AS Nancy Lorraine se réjouit de cette arrivée et aimerait bien jouer face à au PSG version Neymar :

Ce sont des joueurs en pleine maturité. On ne demande qu'à voir, tous les jours et pas seulement les week-ends. Quand on est dans une compétition, ça donne très envie de les côtoyer [...] J'espère que ce sera le départ de quelque chose, que l'ASNL sera parmi l'élite. Pour nous, ça vient à toucher presque un rêve."

Interrogé sur le sujet, le président de l'AS Nancy Lorraine, Jacques Rousselot, s'est aussi exprimé sur le sujet chaud du moment. Très heureux que Neymar arrive au Paris Saint Germain mais aussi gêné par le montant déboursé par le club de la capitale :

C'est bien pour le football français et le PSG. C'est un joueur d'exception, ça va donner une certaine attractivité à la Ligue 1 et au PSG. Pour autant, je suis un peu dubitatif sur les sommes. Ca me paraît complètement déraisonnable. Je crois qu'on marche sur la tête par rapport à ce montant. On parle de 200.000.000 d'euros comme si on parlait de 200.000 francs. 200 millions, c'est 1 milliard 300 millions de francs. C'est incroyable, c'est insensé presque. Si les Parisien ont les moyens, pourquoi pas ?"