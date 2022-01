"Arsène Wenger, Invincible" : l'Alsacien se raconte dans un documentaire inédit

Pourquoi faire un documentaire sur Arsène Wenger ? "Parce qu'il le mérite" répond instantanément Christian Jean-Pierre.

Avec "Arsène Wenger : Invincible" - actuellement disponible sur Canal + - l'ancien commentateur des matchs de l'Equipe de France de Football signe un documentaire intime et sensible sur "l'un des entraineurs qui compte le plus au 20 et 21iè siècle au niveau mondial".

Ce nom "d'invincible" fait aussi référence à la saison 2003-2004. Cette année là, la bande d'Arsène Wenger ne perd aucun match : 26 victoires et 12 nuls, jamais pareille performance n'a été réitérée depuis.Au delà du football, c'est aussi un documentaire "qui peut intéresser des personnes qui ont du management à faire, parce qu'Arsène livre dedans des vraies leçons de managements" ajoute Christian Jean-Pierre.

Gabriel Clarcke et Christian Jean-Pierre signent un documentaire intime sur l'Alsacien Arsène Wenger. L'ancien commentaire des Bleus était l'invité du 6-9 France Bleu Alsace © Getty - David M. Benett / Contributeur

L'Alsacien se livre également sur sa jeunesse en Alsace, sur le village de Duttlenheim où il a grandi, et où est née sa passion pour le ballon rond : "j'ai été élevé dans un bistrot de village où le siège du club local était dans ce bistrot expliquait-il récemment sur France Bleu. Donc je n'ai entendu parlé que de foot, tout le temps".

Une partie du documentaire de Christian Jean-Pierre a d'ailleurs été tourné en Alsace, des séquences durant lesquelles Arsène Wenger se replonge dans ses souvenirs : "c'est parce que l'on sait d'où on vient que l'on sait où on va" résume Christian Jean-Pierre. Et de poursuivre : Arsène n'a rien oublié de son passé. Il aurait pu aller vivre à Londres avec Elton John, Mick Jagger...il connait tout le monde...mais il est resté les pieds sur Terre".

Notez enfin qu'Arsène Wenger devrait être de passage en Alsace en juin prochain. Licenciés à l'entente vétéran Duppigheim-Duttlenheim - avec Christian Jean-Pierre - les deux hommes ont prévu de fouler les pelouses au début de l'été.

On espère que la promesse sera tenue !