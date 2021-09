Arsène Wenger, l'ancien manager d'Arsenal, veut organiser la Coupe du monde de football tous les... deux ans !

Arsène Wenger, aujourd'hui directeur du développement du football à la FIFA, milite pour l'organisation d'une Coupe du monde tous les... deux ans, au lieu de quatre. Le sujet fait polémique, mais Arsène Wenger a précisé ses arguments à Radio France.

Le sujet fait polémique. Une Coupe du monde de football tous les deux ans, au lieu de tous quatre ans (comme c'est el cas depuis sa création en 1930 !). Voilà ce pour quoi milite Arsène Wenger. Plusieurs voix, notamment en Europe, se sont élevées contre ce projet, mais Arsène Wenger tient bon. Il s'en est expliqué sur Radio France.

"Ce que je propose et je pense que le respect des fans passe par là, le respect des supporters passent par là, c'est de leur proposer que des compétitions qui ont un sens, qui ont une importance et dans laquelle ils peuvent s'identifier" explique Arsène Wenger au micro Radio France. Celui qui a été un entraîneur mythique du club anglais d'Arsenal, dirige aujourd'hui le développement du football à la FIFA (Fédération internationale de football association).

"Nous avons consulté trente mille fans dans le monde entier via un organisme indépendant, par section d'âge aussi" continue-t-il, "Pour l'instant, en Europe, vous avez toutes les semaines + des grandes compétitions, des grands championnats, mais dans tout le reste du monde, ils ont pas de compétition de qualité. Quand une nation aura une chance de jouer plus souvent la Coupe du monde, elle va faire quelque chose pour son football dans son pays".

Et aujourd'hui, plus de Coupe du monde, c'est donc plus d'intérêt pour le football. C'est ça le raisonnement qui est le vôtre ?

"Oui, évidemment, c'est plus d'intérêt pour le football et ce que les gens veulent aujourd'hui, c'est des compétitions qui ont un sens. Et on ça voit + se voit dans les audiences télé !"