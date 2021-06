Football : Arsène Wenger signe en vétéran à l'entente Duppigheim-Duttlenheim

Une signature hautement symbolique. Arsène Wenger et Christian Jeanpierre vont rejoindre les vestiaires de l'entente Duppigheim-Duttlenheim. L'ancien entraineur d'Arsenal et le journaliste de TF1 ont tous deux adressés deux licences en direction du club de football. "Un renfort prestigieux et de choix pour l'équipe des vétérans", écrit l'USL sur sa page Facebook.

J'ai dit : ok je prends ma licence, mais je la prends que si Arsène prend sa licence" - Christian Jeanpierre.

Les deux licences sont adressées au président du club Matthieu Amiens : "Nous savons d'ores et déjà qu'ils ne seront pas là à tous les entraînements et tous les matchs, mais de telles références dans un effectif ça fait chaud au cœur et les anciens pourront toujours dire qu'ils ont fait parti de la même équipe que A . Wenger et C. Jeanpierre."

Les photos des deux licences ainsi que les chèques postées sur la page Facebook de l'USL Duppigheim - USL Duppigheim

Le choix de Duttlenheim pour Arsène Wenger n'est pas un hasard. C'est dans cette commune que l'alsacien a débuté le football. Le journaliste de TF1, Christian Jeanpierre, a lui tourné en partie un documentaire sur l'ex-entraîneur des Gunners à Duppigheim début juin. "J'ai dit : ça fait quand même 30 ans que j'ai pas pris de licence, ça me fait marrer, décrit le journaliste, et Arsène m'a dit : on y va !"