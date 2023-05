AS Cannes : après la montée en N2, enfin le rachat ?

C'est un serpent de mer au moins aussi long que le chemin pour monter en National 2. Le rachat de l'AS Cannes est en passe d'être ficelé après des mois d'incertitudes. Après avoir validé sa montée en N2 sur le terrain le 22 avril sur la pelouse du Cannet-Rocheville (2-0), le club cannois regarde vers l'avenir. Et il devrait bien passer sous pavillon américain. Mais pas celui qui tenait la corde au départ.

ⓘ Publicité

Friedkin hors jeu... pour le moment

Le Californien Daniel Friedkin était tout proche de racheter l'AS Cannes l'été dernier. Les négociations étaient très avancées mais ont fini par capoter. Pour plusieurs raisons. Celui qui est propriétaire l'AS Rome en Italie souhaitait investir dans le stade Pierre de Coubertin et racheter l'enceinte où évolue l'AS Cannes mais la ville aurait mis son véto. Du côté de l'AS Cannes, la présidente Annie Courtade souhaitait conserver une place dans l'organigramme pour assurer une continuité avec le nouveau propriétaire. Là encore un point d'achoppement avec Friedkin, qui n'est donc plus le favori pour reprendre le club, même s'il n'est pas hors course.

Un rachat officialisé avant le 6 juin ?

Le club cannois est entré en négociations exclusives avec un consortium d'investisseurs américains dont l'identité n'a pas filtré. Ils sont passionnés de sport mais ne possèdent pas encore de franchises actuellement. Ils souhaitent investir à Cannes pour développer le club et lui permettre d'accéder à la Ligue 2 dans les cinq ans. C'est l'objectif fixé aux candidats au rachat et les Américains se sont engagés par écrit à investir en conséquence. Après la montée en N2, les négociations vont maintenant s'accélérer pour aboutir à un accord d'ici le 6 juin prochain. Si aucun accord n'est trouvé à cette date, alors d'autres candidats pourraient revenir dans le jeu.

loading

68 dossiers ont été déposés ces derniers mois sur le bureau d'Annie Courtade, qui en avait retenu dix avant de choisir ce consortium d'investisseurs. Il ne resterait qu'une seule condition suspensive à lever et elle concerne à nouveau le stade. Jusqu'à présent le stade Pierre de Coubertin est mis à disposition gratuitement pour permettre à l'AS Cannes de jouer ses matchs à domicile. Une gratuité qui n'est plus autorisé si le club est détenu par une société privée. Il faut donc trouver un accord sur le futur loyer. Une condition qui ne devrait pas poser problème. Contactée par nos soins, la ville de Cannes n'a pas souhaité apporter de commentaire.

Stop ou encore pour l'entraîneur Jean-Noël Cabezas ?

Un processus de rachat qui bloque les prolongations de contrat pour le secteur sportif. Notamment pour l'entraîneur Jean-Noël Cabezas, qui arrive en fin de contrat cet été. Après avoir réussi à faire monter le club en N2 après six saisons en N3, Cabezas serait légitime pour continuer sa mission avec un groupe constitué en grande partie à l'été 2021 et qui a remporté 15 de ses 20 matchs de championnat cette saison. Un groupe qui va fêter la montée avec son public ce samedi face à l'équipe réserve de l'OM au stade Pierre de Coubertin (18h). Une grande fête est également prévue dimanche avec tous les salariés et bénévoles du club. Pour profiter du présent, avant de penser à l'avenir.